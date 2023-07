Zidane e Beckham, allenamento per le star del calcio del futuro

EA Sports ha ampliato il programma FC Futures creando degli allenamenti innovativi sviluppati insieme a UEFA (Union of European Football Association) e ha annunciato una nuova partnership con Zinedine Zidane. Il programma fornirà alle squadre locali il trasporto, l’accesso al campo di gioco, ore di comunità e gli allenamenti presso la struttura Z5 ad Aix-en-Provence. Per annunciare l’iniziativa, Zidane ha ospitato una sessione di allenamento di gruppo con i più piccoli del luogo, provenienti da La Castellane (Marsiglia), includendo a sorpresa la presenza dell’ex compagno di squadra David Beckham. Gli allenamenti di FC Futures rappresentano l’obiettivo di far crescere il gioco per tutti. Una libreria ad accesso libero di video, prodotta in sei lingue con l’aiuto di allenatori esperti della UEFA, sarà disponibile gratuitamente in tutto il mondo sul canale YouTube di EA Sports FC. “La nostra visione per EA Sports FC è quella di vivere all’intersezione tra calcio, tecnologia e comunità”, ha dichiarato James Salmon, Senior Director, Brand di EA Sports. “Crediamo che FC Futires possa fornire accesso e strumenti unici per ispirare la prossima generazione di giocatori di calcio. La collaborazione con il team calcistico della UEFA ci ha permesso di offrire allenamenti innovativi, fornendo agli allenatori nuovi metodi per coinvolgere i calciatori, accrescere la loro conoscenza del gioco e migliorare il loro sviluppo tecnico”.

“Siamo entusiasti di collaborare con il nostro partner di lunga data EA SPORTS, per migliorare il supporto al calcio di base”, ha dichiarato Jelle Goes, responsabile dello sviluppo tecnico della UEFA. “È una brillante opportunità per coinvolgere, ispirare e avere un impatto sulla prossima generazione di giovani calciatori e allenatori, ridefinendo il futuro dell’educazione calcistica per plasmare il panorama di questo sport e creare una legacy duratura dentro e fuori dal campo”. Frank K. Ludolph, responsabile dello sviluppo tecnico UEFA, ha aggiunto che “l’opportunità di comunicare direttamente con milioni di giocatori e di colmare il divario tra il calcio virtuale e quello del mondo reale porterà benefici al gioco per tutti e contribuirà a sviluppare l’amore e la partecipazione al gioco per tutta la vita”. Inoltre, nell’ambito del più ampio piano da 10 milioni di dollari di EA Sports per investire nel calcio a livello di community in tutto il mondo, il brand sta lavorando a livello locale con l’ambasciatore Zinedine Zidane. La partnership fornirà alle squadre locali l’accesso al campo di gioco presso l’impianto Z5 ad Aix-en-Provence, ore di comunità, gli allenamenti e il trasporto per le squadre locali che hanno difficoltà a viaggiare.

“Sono cresciuto giocando a calcio nella piazza del mio complesso residenziale a La Castellane, a Marsiglia”, ha detto Zinedine Zidane. “All’epoca non c’erano campi da calcio e c’era poco accesso agli allenamenti. I ragazzi che giocano e gli allenatori hanno bisogno di sostegno. Che si tratti di allenamenti online o di un maggiore accesso a campi di alta qualità, migliorare le opportunità per giocare della prossima generazione può fare un’enorme differenza. Questa partnership con Z5 e il mio ruolo di ambasciatore di FC FUTURES hanno lo scopo di fornire maggiori risorse e accesso alla comunità al calcio di base per i bambini”. Zidane ha tenuto un allenamento a livello comunitario per i bambini del luogo presso il campo Z5, invitando l’ex compagno di squadra del Real Madrid David Beckham a sorprendere i partecipanti e a offrire consigli sui calci di punizione, sottolineando l’impegno del mondo del calcio a fornire un maggiore accesso alle nuove generazioni. “Il calcio è così importante perché unisce le persone e crea comunità”, ha dichiarato David Beckham. “Sono fortunato ad aver avuto la carriera che ho avuto e tutto è iniziato con il calcio di base e giocando sui campi locali nell’East London da ragazzo. È fantastico essere allo Z5 con EA, Zizou e questi fantastici bambini che stanno tutti beneficiando di FC Futures e iniziando insieme il loro percorso calcistico”.