Francia, Tajani: “A italiani che vanno nel Paese messaggio di prudenza”

Il ministro degli Esteri: “Evidentemente c’è un malessere soprattutto nelle grandi periferie francesi”Roma, 1 lug. Da parte della Farnesina c’è un “messaggio di prudenza” per gli italiani “che vanno in viaggio in Francia”, invitati “a seguire quello che dice la stampa, a seguire i consigli della forze dell’ordine e non avvicinarsi a luoghi dove ci sono scontri perché può essere molto pericoloso”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Caffè Europa su Rai Radio 1.“E’ una questione che riguarda esclusivamente la Francia” quanto sta accadendo nel Paese , ha sottolineato, con “la reazione della gente” che ha “provocato violenze in tutta la Francia”, dove “evidentemente c’è un malessere soprattutto nelle grandi periferie francesi e questo poi è esploso quando c’è stato questo episodio molto triste che non doveva accadere”.

(Adnkronos)