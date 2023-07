Campionati Internazionali Pokémon, la tappa USA live su Twitch

Dureranno fino a domenica 2 luglio a Columbus, negli Stati Uniti, si terrà l’ultimo appuntamento dei Campionati Internazionali che permetterà anche agli appassionati americani di guadagnare i punti per volare direttamente a Yokohama, in Giappone, e provare a ottenere il titolo di migliore allenatore del mondo. le lotte che si terranno questo fine settimana verranno trasmesse in tempo reale e con commento in italiano sul canale Twitch Cydonia_Chiara dalle ore 14:00 alle 2:00 di venerdì e sabato e dalle 19:30 alle 00:00 di domenica, giornata conclusiva in cui si terranno le finali dei Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon. Si tratta dell’ultimo torneo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto prima dei Campionati Mondiali, nonché dell’ultima occasione per portare a casa i 500 Championship Points in palio per il primo classificato e i 250 punti per i restanti 8 qualificati. Questo appuntamento vedrà un grandissimo numero di partecipanti dal momento che i posti ai Campionati Mondiali riservati per l’occasione sono la metà rispetto a quelli europei. Non mancheranno inoltre i migliori allenatori in partenza dall’Europa e dal Sud America, determinati a ribaltare il risultato finale dall’altra parte del mondo.