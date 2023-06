Mornati “Record medaglie anche a Cracovia, l’Italia è un modello”

CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Record assoluto di medaglie e carte olimpiche già conquistate nel tiro a volo, nel tiro con l’arco, nei tuffi, nel pentathlon moderno e nel pugilato. A 48 ore dalla fine dei Giochi Europei di Cracovia, il bilancio dell’Italia Team è già positivo. “Abbiamo ancora una volta frantumato i record – ha sottolineato il segretario generale del Coni Carlo Mornati in conferenza stampa a Casa Italia – Questa edizione è stata completamente nuova rispetto alle precedenti, difficilmente paragonabile a Baku e Minsk vista la presenza importante della qualificazione olimpica. Il programma prevedeva ben 253 eventi a medaglia, numeri vicini ai Giochi Olimpici estivi. L’Italia Team ha vinto finora 71 medaglie, oltre il 10 per cento del totale assoluto, un numero importante considerando il livello di competitività estremamente alto, con 41 nazioni già a podio. Sono numeri considerevoli, abbiamo battuto ogni record (47 medaglie a Baku 2015, 41 a Minsk 2019, ndr). Sta succedendo sempre negli ultimi anni, dai Giochi Olimpici agli Eyof: la nostra è una normalità nella straordinarietà. Se leggiamo i numeri, non penso ci sia un settore più in salute dello sport olimpico e di alto livello. Siamo diventati il comitato olimpico di riferimento per gli altri: secondo qualcuno a livello mondiale, di certo lo siamo in Europa”. Per il Coni i motivi d’orgoglio sono diversi. “Abbiamo portato a Cracovia una squadra composta da oltre 500 persone e i risultati sono sotto gli occhi di tutti – ha osservato Mornati – Il nostro valore aggiunto è la grande intercambiabilità, una mia grande soddisfazione. Qui in Polonia abbiamo ritrovato una completa fusione tra la preparazione olimpica e l’istituto di medicina e scienza dello sport. Ci abbiamo messo un pò dopo Rio 2016, sapete quello che è successo, ora ce l’abbiamo fatta e i risultati si vedono. Al Villaggio Atleti abbiamo finora garantito 180 prestazioni mediche e 300 fisioterapiche: nessun comitato olimpico ha questi numeri. Non è un elemento da trascurare. E poi c’è la piattaforma OTT del Coni, Italia Team Tv, che ha fatto registrare oltre 5.400 ore di visualizzazione: cercheremo di espandere ancora questo progetto per far vedere attraverso i nostri canali tutte le discipline”. A livello organizzativo i Giochi Europei di Cracovia sono stati un successo con una pecca, il coinvolgimento del pubblico. “La manifestazione è stata organizzata molto bene – ha dichiarato il segretario generale del Coni – per il pubblico siamo rimasti stupiti. Penso per esempio all’atletica, sport con grande valenza in Polonia”. “C’è stata una idiosincrasia tra organizzatori e tifosi: se andate sul sito ufficiale dell’evento, i biglietti sono esauriti. C’è stato un problema da questo punto di vista ed è un peccato”. Per l’Italia Team i Giochi di Cracovia hanno portato buone notizie anche in chiave Parigi 2024. “Siamo venuti in Polonia con l’idea di capitalizzare al meglio le opportunità delle carte olimpiche in palio e ci siamo riusciti – ha spiegato Mornati – Al momento ne abbiamo conquistate sette. Abbiamo sfruttato l’opportunità in cinque sport su dieci: non è poco e abbiamo altre possibilità negli ultimi giorni”. E per Parigi 2024 il segretario generale del Coni è ottimista. “Sono fiducioso. Dal punto di vista logistico siamo molto avanti: abbiamo una capacità di assistenza in loco unica per gli atleti. Per come sono stati organizzati i Giochi, con una diffusione sul territorio molto ampia, la preparazione olimpica potrà assecondare tutte le richieste e garantire il supporto necessario agli atleti. Per questo confido in un buon risultato”.

– Foto Pagliaricci/CONI –

(ITALPRESS).