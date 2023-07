Este: I giovedì di luglio tornano lo Shopping al Chiar di Luna e la Gran Tombola di Este

Home Notizie I giovedì di luglio tornano lo Shopping al Chiar di Luna e la Gran Tombola di Este

A gran richiesta torna la Gran Tombola di Este

Anche quest’anno, i giovedì sera di luglio riempiranno le vie del Centro Storico con lo “Shopping al Chiar di Luna” e, a gran richiesta, il ritorno della Gran Tombola di Este.

Durante le tradizionali serate dedicate allo shopping, con i negozi aperti fino alle ore 23.30, oltre a diverse attività di animazione itinerante lungo le vie del centro, verrà infatti organizzata dall’Associazione Este in Centro la tanto apprezzata Tombola con un montepremi di 3.000 euro in buoni shopping per ogni serata.

I partecipanti infatti potranno vincere Buoni Shopping da spendere in oltre 70 negozi atestini aderenti all’iniziativa.

«Siamo in partenza anche quest’anno con lo shopping al chiaro di luna, realizzato con il contributo dell’Amministrazione comunale e grazie all’organizzazione dell’associazione Este in Centro. – spiega il Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive Simonetta Spigolon. – C’è un rapporto strettissimo tra commercio e vivibilità delle nostre città: città più belle e attrattive danno sicurezza e fiducia, costituiscono un grande valore sociale ed economico. Commercio, turismo e servizi vivono delle città e le fanno vivere. Penso sia importante cercare di rendere attrattiva la nostra città, garantire una varietà di offerte commerciali, garantire la qualità, in modo da incentivare le persone a venire a Este per fare acquisti, oltre che per le sue bellezze».

«Dopo il successo dello scorso anno – dichiara il Presidente di Este in Centro Davide Disarò – abbiamo voluto rilanciare l’idea della Tombola perché per noi commercianti ha un valore molto importante: aumentare il potere d’acquisto dei consumatori attraverso l’erogazione dei premi in buoni shopping e far tornare i vincitori e quindi risorse ai commercianti aderenti di Este.

Grazie all’organizzazione di quattro serate e quindi di quattro tombole abbiamo la possibilità di consegnare 12.000 euro di Buoni Shopping da spendere entro il 26 agosto 2023.»

Le cartelle per poter partecipare alla Tombola possono essere acquistate a soli 2 euro nei negozi aderenti, oppure la sera stessa dell’estrazione presso i botteghini allestiti in centro storico. L’estrazione inizierà ogni giovedì alle ore 23.00.

Oltre alla tombola ci saranno moltissime iniziative ed eventi come musica, spettacoli, giochi gonfiabili, giochi in legno e molti giochi di abilità dove si potranno vincere altri buoni shopping per un totale di 500 euro a serata.

«Abbiamo delle associazioni, come Este in Centro, che danno prova di avere spirito propositivo, abbiamo associazioni di categoria dinamiche che, con l’amministrazione comunale, possono rendere la nostra città attrattiva e vivace. – commenta il Vicesindaco Spigolon. – Il gioco della tombola, con gli altri intrattenimenti proposti, vuole essere anche un momento di incontro, perché le città e, in particolare, i luoghi del commercio, sono da sempre stati luoghi di incontro e l’auspicio è che l’antica funzione urbana dello scambio possa, per usare una frase del prof. Giacomo Corna Pellegrini, divenire “occasione di guardare gli altri e di essere guardati, di conoscere gli altri ed essere conosciuti, incontrare gli altri e lasciarsi incontrare, affinché la vicenda delle nostre singole vite sia più ricca di valori scambiati con libertà.»

«Sono ormai più di 15 anni – conclude il Presidente Disarò – che in Centro a Este si organizzano i giovedì dello shopping e ogni anno si è sempre investito per rendere i commercianti i protagonisti dell’iniziativa perché se vive il commercio vivono le città non deve essere solo uno slogan ma bisogna concretizzarlo con iniziative reali a favore delle imprese.»

(Comune di Este)