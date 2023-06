Gianni Petrucci entra nel cda della Salernitana

SALERNO (ITALPRESS) – La Salernitana ha reso noto che “Gianni Petrucci entra a far parte del consiglio di amministrazione del club”. “Petrucci, figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata.

Nella sua carriera Gianni Petrucci è stato commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presidente del CONI ed è l’attuale presidente della Federazione Italiana Pallacanestro”, ha aggiunto il club campano.

“Per me è un grandissimo piacere ed onore accogliere all’interno del cda una figura dalla grandissima caratura umana e professionale come Gianni Petrucci. Una personalità storica del mondo sportivo italiano, che accresce ulteriormente il profilo sempre più elevato e ambizioso che dovrà avere la Salernitana nei prossimi anni”, ha detto il presidente della società granata, Danilo Iervolino.

– foto Image –

(ITALPRESS).