Estate 2023 al Planetario di Padova

Il Planetario di Padova, in collaborazione con il Comune di Padova, Assessorato alla Cultura e Turismo, organizza una serie di eventi presso l’Ex Macello di via Alvise Cornaro n.1 per la stagione estiva 2023.

Il pubblico avrà l’opportunità di scoprire la bellezza naturalistica e architettonica di questo singolare luogo, a ridosso delle mura cinquecentesche della nostra bella città, oggetto di restauri da parte dell’Amministrazione Comunale e di interessanti progetti di valorizzazione futura, a beneficio della cittadinanza e dei turisti.

a cura di Roberto Sannevigo (Planetario di Padova)

PROGRAMMA GENERALE

www.planetariopadova.it

SPIEGAZIONE DEL CIELO E OSSERVAZIONE AI TELESCOPI

Ogni venerdì di luglio, ore 21.30

Ogni venersì di agosto (tranne il 18) e settembre, ore 21.00

Quali sono i protagonisti del cielo d’estate? Lo scopriremo imparando a riconoscere le stelle e le costellazioni più evidenti con la cupola del Planetario.

A seguire: osservazione del cielo a occhio nudo e con i telescopi

(In caso di meteo sfavorevole in sostituzione dell’osservazione ai telescopi verrà proiettato il filmato CapoCom go: lo sbarco dell’uomo sulla luna)

INFO – Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro

GLI APPUNTAMENTI POMERIDIANI

Dall’8 luglio al 27 agosto, ore 17.00, ogni sabato e domenica

Sono gli appuntamenti consueti della programmazione del Planetario: un argomento spiegato dal vivo (Le favole celesti, Il sistema solare, I buchi neri, etc…) e a seguire un filmato (Stars, Terra Luna Sole, Vacanze nel sistema solare, etc…)

INFO – Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro

EX MACELLO SOTTO LE STELLE CADENTI

Sabato 12 agosto, ore 21.00

Alla scoperta delle stelle cadenti e delle costellazioni con:

– spiegazione nella cupola del Planetario delle stelle cadenti, tra curiosità e casi clamorosi

– spiegazione del Cielo nel parco dell’Ex Macello con puntatore laser

– osservazione del cielo al telescopio

(In caso di meteo sfavorevole in sostituzione dell’osservazione ai telescopi verrà proiettato il filmato CapoCom go: lo sbarco dell’uomo sulla luna)

INFO – Biglietti: intero 14 euro, ridotto 10 euro

STELLE&CARTOONS

Venerdì 30 giugno e Venerdì 18 agosto, ore 21.00

Se le costellazioni vi fanno pensare ai Cavalieri dello Zodiaco e se gli dei dell’antica Grecia sono la spassosa famiglia della piccola Pollon… allora il vostro Cielo è quello dei cartoni animati.

“Stelle&Cartoons” è un viaggio fra le stelle e i ricordi, tra nostalgia e divertimento, per poi viaggiare tra stelle e pianeti.

A seguire: riconoscimento delle costellazioni con l’ausilio del puntatore laser

INFO – Biglietti: unico 14 euro

INTERSTELLAR SPIEGATO A TUTTI

Sabato 8 luglio e Sabato 9 settembre, ore 21.00

Interstellar è un film pieno di concetti astrofisici, tra viaggi interstellari, buchi neri e il temo che scorre a velocità diverse.

In questo speciale l’astronomo Luca Nobili e il fisico Ivan Proserpio spiegano quanto visto nel film, sino a capire cosa accade al protagonista Cooper quando entra nel gigantesco buco nero Gargantus.

INFO – Biglietti: unico 14 euro

GUERRE STELLARI TRIBUTE SHOW

Sabato 15 luglio e Sabato 2 settembre, ore 21.00

Un appuntamento speciale dedicato alla trilogia originaria di Star Wars, nel quale saranno svelate curiosità e licenze scientifiche: perchè Dart Vader è stato chiamato Fener? Viaggiare nell’iperspazio con il Millenium Falcon sarà un giorno possibile?

Una serata divertente per tutte le età, condotta dall’astronomo Luca Nobili e dal fisico Ivan proserpio.

Al termine esibizione dal vivo degli spadaccini dell’associazione LudoSport Veneto, armati di spade laser.

INFO – Biglietti: unico 14 euro

MUSICA AL BUIO

Giovedì 20 luglio, ore 21.00

Musica dal vivo della pianista Eugenia Cross. Ascoltiamo la musica di geniali compositori, quali Beethoven, Bach, Debussy, Rachmaninov: i brani vengono eseguiti in parte al buio, in parte accompagnati dalle immagini del Planetario.

Tra l’arte dell’immagine e la musica classica, con brani conosciuti e di grande impatto.

Al termine spiegazione astronomica.

INFO – Biglietti: unico 14 euro

UN PICCOLO PRINCIPE…SOTTO LE STELLE

Sabato 22 luglio, ore 21.00

Un concerto-spettacolo per piccoli e grandi, nel quale l’attrice Beatrice Niero leggerà testi dal libro “Il Piccolo Principe”, accompagnata dalla pianista Eugenia Cross, che eseguirà brani di Debussy e Chopin, mentre verranno proiettati sulla cupola del Planetario disegni creati dalla pittrice Svetlana Bogush.

Al termine spiegazione e riconoscimento delle stelle con l’ausilio del puntatore laser.

(In caso di meteo sfavorevole in sostituzione dell’osservazione verrà prolungata la parte di spiegazione in Planetario)

INFO – Biglietti: intero 14 euro, ridotto 10 euro

SPECIALE STAR TREK

Sabato 26 agosto, ore 21.00

In questo speciale, l’astronomo Luca Nobili e il fisico Ivan Proserpio raccontano curiosità e aneddoti sulle serie classiche e della Nex Generation e vedremo come la fantasia ha anticipato invenzioni della nostra vita quotidiana. Per poi provare a rispondere alle domande più frequenti: potremo mai costruire il motore a curvatura, viaggiare attraverso cunicoli spazio-temporali e utilizzare il mitico teletrasporto?

INFO – Biglietti: unico 14 euro

Informazioni generali

prenotazioni www.planetariopadova.it

info cell. 377 168 6992

[email protected]



(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)