Barcolana, Fedriga “Evento che rappresenta l’intera comunità regionale”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La Barcolana è un evento cresciuto in

maniera esponenziale grazie alla capacità della società velica

Barcola e Grignano di aggiungere ogni edizione qualcosa in più

alla manifestazione e di averlo fatto con ambizione e senso di

responsabilità. Oggi la Barcolana non è più solo una regata, ma

un evento che rappresenta un’intera comunità e che nella propria

crescita si confronta con sfide importanti, come quella della

sostenibilità, che dobbiamo assolutamente vincere per garantire

un futuro migliore alle prossime generazioni”.

E’ questo il concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia

Giulia Massimiliano Fedriga poco prima del tradizionale suono

della campana nella sede della Società Velica di Barcola e

Grignano che sancisce l’apertura delle iscrizioni alla

Barcolana55, la regata più grande del mondo, in programma a

Trieste l’8 ottobre e preceduta, a partire dal 30 settembre, da

un calendario di eventi a terra e in mare.

“I dati relativi all’afflusso turistico nella nostra regione sono

decisamente positivi e dimostrano la maggiore competitività del

territorio rispetto al passato ma dobbiamo continuare a investire

sulla promozione. Oltre a essere un importante momento di sport,

cultura e aggregazione Barcolana è anche una straordinaria

vetrina per il Friuli Venezia Giulia, che attraverso questo

evento si fa conoscere in tutto il mondo. Proprio per questo

ritengo molto utile e importante che il nostro marchio ‘Io sono

Friuli Venezia Giulià abbia un ruolo sempre più importante

all’interno della grande festa del mare che è Barcolana”.

Spiegando che questa 55esima edizione della regata si intitola

“Barcolana Crew”, il presidente della società velica Barcola e

Grignano Mitja Gialuz ha rimarcato come al centro dell’evento ci

siano da 55 anni le persone. Barcolana è un unico grande

equipaggio composto da migliaia e migliaia di appassionati che

ogni anno a terra e in mare partecipano alla manifestazione, come

dimostrano gli oltre mille ritratti di Carlo Borlenghi realizzati

nel 2022 in banchina.

L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente ed energia Fabio

Scoccimarro ha quindi ha evidenziato “che la Barcolana da oltre

mezzo secolo sancisce lo strettissimo legame tra la città di

Trieste e il mare, che rappresenta una delle sue più importanti

risorse. Va quindi sottolineata la sensibilità dimostrata dagli

organizzatori per la tutela dell’ecosistema nel corso di questo

evento che rappresenta un valore aggiunto per il Friuli Venezia

Giulia. La Regione assieme al Comune di Trieste sta investendo

sulla valorizzazione delle riviera barcolana attraverso un

processo che non sarà calato dall’alto ma condiviso e concordato

con il territorio e i suoi fruitori”.

