Servizio Azienda Pulita, attenzione ai doppi bollettini di pagamento

In questo mese sta arrivando a tutti gli aderenti al Servizio Azienda Pulita la comunicazione con il bollettino per il pagamento della quota annuale per la raccolta dei rifiuti agricoli. A causa di un disguido postale alcuni utenti potrebbero aver ricevuto o ricevere una doppia comunicazione con l’avviso di pagamento. Chiediamo pertanto di prestare attenzione per evitare il doppio pagamento della quota. Per eventuali segnalazioni o ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Zona.

Per il calendario delle raccolte e tutte le altre informazioni consulta la nostra pagina dedicata: https://padova.coldiretti.it/news/azienda-pulita-2023-il-calendario-della-raccolta-dei-rifiuti-agricoli/

(Coldiretti Padova)