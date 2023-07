Registro imprese Camera di Commercio, pagamento diritto annuale entro il 30 giugno

Il termine per il pagamento del diritto è il 30 giugno 2023 con la possibilità di versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il 31 luglio 2023.

A tutte le nostre aziende tenutarie di contabilità, il diritto annuale sarà messo in pagamento con scadenza 30 giugno 2023, mentre per i soggetti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili i nostri uffici sono a disposizione per la compilazione del modello F24 cartaceo.

Anche per l’anno 2023 l’importo del diritto annuale è pari ad euro 53 per le ditte individuali e ad euro 60 per le società semplici agricole.