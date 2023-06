OCM vino investimenti, domande ad Avepa entro il 31 luglio

Sono aperti i termini per la presentazione di domande di contributo per investimenti effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo. La misura di investimento del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo prevede contributi a fondo perduto (40% della spesa per le aziende agricole, 30% per quelle di trasformazione). Sono ammesse spese per l’acquisto di attrezzature di cantina.

Con DGR n. 734 del 22 giugno 2023, sono aperti i termini per la presentazione di domande di contributo per investimenti effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo, per sostenere lo sviluppo del settore stesso.

Le domande possono essere presentate ad AVEPA (http://www.avepa.it/investimenti-vino) dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (Burv n 84 del 23/06/2023) fino al 31 luglio 2023.

Possono accedere a tale misura “investimenti” sia le aziende agricole che le imprese di trasformazione e commercializzazione distinguendo due azioni specifiche che trovano rispondenza nell’allegato A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole” e nell’allegato B – Investimenti nelle aziende di trasformazione e commercializzazione – alla deliberazione n. 1284/2020.

Per il bando biennale annualità 2024-2025 sono disponibili € 12.212.817,88 (con DDR 101 del 23 giugno 2023 la dotazione finanziaria è stata aumentata di 6.915.258,88 €) ripartiti equamente tra aziende agricole e aziende agroalimentari.

