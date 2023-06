LUIGI DI RUSCIO, DIRIGENTE DELLA POLIZIA STRADALE “VENETO”, ALL’ASCOM CONFCOMMERCIO DI PADOVA

Il Dirigente della polizia stradale “Veneto” Luigi Di Ruscio in visita all’Ascom Confcommercio: “Prima di tutto la prevenzione”

“Prima di tutto la prevenzione. Poi, in ultima istanza, e solo se serve, la sanzione”.

Ha condensato in un concetto il suo pensiero, il dott. Luigi Di Ruscio, dirigente superiore del compartimento Polizia Stradale “Veneto”, in visita all’Ascom Confcommercio di Padova. Ricevuto dal presidente Patrizio Bertin, dal direttore generale Otello Vendramin e dal direttore della società servizi Federico Barbierato, Di Ruscio ha avuto uno scambio di vedute con i vertici dell’associazione sui temi di competenza della Polstrada.

“Ogni giorno – ha ricordato il presidente Bertin – prima ancora che nei negozi, nei bar e negli alberghi, nelle imprese del terziario, le nostre imprese sono in strada e la strada, sempre più trafficata, necessita di un’attenzione totale”.

“La Polizia Stradale – ha sottolineato Bertin – svolge un ruolo di salvaguardia della vita umana di cui magari non abbiamo sempre totale coscienza ma per la quale dobbiamo esserle massimamente grati”.

Nel ringraziare il presidente dell’Ascom Confcommercio per l’attenzione con la quale l’associazione segue il lavoro della Polizia Stradale, il dottor Di Ruscio si è reso disponibile per un incontro col consiglio direttivo dell’associazione da tenersi nel prossimo autunno.

PADOVA 28 GIUGNO 2023

(Ascom Padova)