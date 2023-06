Este: “Cavalli selvaggi” di Corman McCarthy: proposta di luglio del Gruppo di Lettura della Biblioteca Civica

Home Notizie “Cavalli selvaggi” di Corman McCarthy: proposta di luglio del Gruppo di Lettura della Biblioteca Civica

Prossimo incontro: martedì 25 luglio, ore 21.00 nel cortile della Biblioteca Civica-Villa Dolfin Boldù (a partecipazione libera)



Proposta del mese: “Cavalli selvaggi” di Cormac McCarthy (2010)



Texas, 1949. Lacerato ogni legame che lo stringeva alla terra e alla famiglia, John Grady Cole sella il cavallo e insieme all’amico Rawlins si mette sull’antica pista che conduce alla frontiera e piú in là al Messico, inseguendo un passato nobile e, forse, mai esistito. Attraverso la vastità di un territorio maestoso e senza tempo, i due cowboy (cui si aggiunge il tragico e selvaggio Blevins), intraprendono un viaggio mitico che li porterà fin nel cuore aspro e desolato dei monti messicani. Qui la vita sembra palpitare allo stesso ritmo dei cavalli bradi e gli occhi di Alejandra possono “in un batter di cuore sconvolgere il mondo”.

Con una narrazione che all’asciuttezza stilistica di Hemingway unisce la ritmicità incantatoria di Faulkner, McCarthy (1933-2023) strappa al cinema il sogno western e lo restituisce, con sorprendente potere evocativo, alla letteratura.

Cos’è un Gruppo di LetturaGdL? E’ la condivisione di un libro (e poi di altri, via via), con approfondimento partecipato dei temi e delle emozioni. Non è “lettura di gruppo” (comunque in parte possibile): è uno strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.scritture del mondo.

Si tratta di un gruppo informale e libero: nella scelta delle pubblicazioni e nell’organizzazione materiale, che “abita” la Biblioteca Civica di Este. Se ti va, partecipa al GdL della nostra Biblioteca!

Per info: Biblioteca Civica – Via A.Zanchi 17 – 35042 ESTE

tel. 0429 619044 e-mail: [email protected]

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00 e 15.00-19.00; martedì e giovedì 15.00-19.00; sabato 8.30-12.00

Precedenti proposte:

2023: “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino (1969) nel centenario della nascita; “La madre” di Grazia Deledda (1920); “Tutto chiede salvezza” Daniele Mencarelli (2020); “La Mennulara” di Simonetta Agnello Hornby (2002); “Il prigioniero dell’interno 7” di Marco Presta (2022); “La notte”” di Elie Wiesel(1958).

2022: “Il viaggio dell’elefante” di Josè Saramago (2008); “Oliva Denaro” di Viola Ardone (2021); “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi (1994); “Un amore” di Dino Buzzati (1963, per “Il Veneto legge” 2022); “Nel guscio” di Ian McEwan (2017); “Pomo pero” di Luigi Meneghello (1974), nel Centenario della nascita dell’autore, “Il vino della solitudine” di Irène Némirovsky (1935); “Le otto montagne” di Paolo Cognetti (2016); “Nane Oca” di Giuliano Scabia (1992); “La camera azzurra” di Georges Simenon (1964)

2021: “Il viaggio di Elisabet” di Jostein Gaarder (1992); “Le voci di Marrakech” di Elias Canetti (1967); “I ragazzi della Nickel” di Colson Whitehead (2019); incontro con la scrittura di Mario Rigoni Stern, nel centenario della nascita (per “Il Veneto legge” 2021); A CIASCUNO IL SUO di Leonardo Sciascia (1966); L’EDUCAZIONE di Tara Westover (2018); GITA AL FARO di Virginia Woolf (1927); SE L’ACQUA RIDE di Paolo Malaguti (2020); IL VOLO DI GERIONE. VIAGGIO NEI LUOGHI DEL MALANIMO DI DANTE VERSO PADOVA di Giovanni Ponchio (2019); IL RICHIAMO DELLA FORESTA di Jack London (1904); LE NOSTRE ANIME DI NOTTE di Kent Haruf (2015)

2020: LACCI di Domenico Starnone (2014); I FIORI BLU di Raymond Queneau; IL BUIO OLTRE LA SIEPE di Harper Lee; IL PIU’ GRANDE UOMO SCIMMIA DEL PLEISTOCENE di Roy Lewis; A NOME TUO di Mauro Covacich; IL PROFUMO di Patrick Süskind; LA VITA DAVANTI A SÉ di Romain Gary

2019: MEMORIE DI UNA RAGAZZA PERBENE di Simone De Beauvoir; PNIN di Vladimir Nabokov; “M’illumino… di poesia”, serata in versi; Excursus sull’opera di Giovanni Comisso nel 50° della scomparsa per “Il Veneto legge”; IL FIUME SONO IO di Alessandro Tasinato; LA LETTRICE SCOMPARSA di Fabio Stassi; RESTO QUI di Marco Balzano; DAI TUOI OCCHI SOLAMENTE di Francesca Diotallevi; STONER di John Williams; LA DONNA CHE UCCISE IL PRINCIPE di Francesco Selmin; MORIRE IN PRIMAVERA di Ralf Rothmann; SHOSHA di Isaac B. Singer

2018: LA SONATA A KREUTZER di Lev N. Tolstoj; ROSA CANDIDA di Audur Ava Olafsdòttir; LA CASA DELLE BELLE ADDORMENTATE di Yasunari Kawabata; UOMINI NUDI di Alicia Giménez-Bartlett; IL GIUDICE E IL SUO BOIA e LA PANNE di Friedrich Dürrenmatt; L’ESTATA TORBIDA di Carlo Lucarelli; ULISSE DA BAGDAD di Eric-Emmanuel Schmitt; L’ARMINUTA di Donatella Di Pietrantonio; IL MARE NON BAGNA NAPOLI di Anna Maria Ortese; IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ di Sigmund Freud; LA STORIA DI MR. POLLY di Herbert G. Wells (2017, avvio del GdL)

E in autunno proseguirà anche il Gruppo di Lettura Ragazzi!

Info: Biblioteca Civica, tel. 0429 619044

