Eid al-Adha, Sudan dichiara cessate fuoco: cos’è questa festa

Si celebra da oggi mercoledì 28 giugno fino al primo luglio: i musulmani ricordano il sacrificio del Profeta Ibrahim asKhartoum, 27 giu. Il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) ha annunciato una tregua unilaterale in occasione dell’Eid al-Adha, la festa religiosa dell’Islam, che si celebra da oggi mercoledì 28 giugno fino al primo luglio.Eid Al-Adha è il giorno nel quale i musulmani ricordano il sacrificio del Profeta Ibrahim as. Inizia il 28 giugno 2023, ma la data può variare in base agli avvistamenti della luna in diverse parti del mondo e viene celebrato per tre giorni.Dopo la preghiera di Eid Al-Adha, viene eseguita la Udhiya o Qurbani, per ricordare il sacrificio del Profeta Ibrahim as per Allah swt.

(Adnkronos)