Danni indiretti influenza aviaria, proroga aiuti

Influenza aviaria, per le domande di sostegno per i danni indiretti subiti dalle imprese avicole per l’applicazione delle misure sanitarie per il controllo dell’influenza aviaria nel periodo 23/10 – 31/05/2022 – Aiuti di Stato il termine è stato prorogato al 01/09/2023; per le domande relative all’aiuto comunitario il termine rimane il 30/06/2023. I nostri Uffici territoriali sono a disposizione per maggiori informazioni.

“INFLUENZA AVIARIA AIUTI DI STATO 2023 PER I PRIMI MESI 2022” – proroga al 01/09/2023

“INFLUENZA OCM PER AVIARIA 2021” – scadenza rimasta al 30/06/2023

(Coldiretti Padova)