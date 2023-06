Vernissage: venerdì 7 luglio, ore 18.30

Dal 5 luglio al 6 agosto 2023 la Sala della Gran Guardia ospita la mostra CLOROFILLA. Ritratti dell’universo vegetale di Ioannis Schinezos.

Le fotografie esposte appartengono a un ciclo di lavoro iniziato nel 2015 che ha come soggetto l’universo vegetale. Le piante sono ritratte con inquadrature strette, mirando soprattutto a interpretare più che a documentare, arrivando a volte ai confini dell’astrattismo.

Per chi è interessato alla parte tecnica: la maggior parte delle opere esposte è ripresa con fotocamere digitali, a colori, e successivamente convertita in bianco e nero attraverso tecniche differenti a seconda del singolo caso; il file di partenza è sempre il RAW.

Molte fotografie di questo lavoro sono state esposte in gallerie d’arte, premiate in prestigiosi concorsi internazionali e diverse fanno parte di collezioni private.

Per molti anni Schinezos ha lavorato per riviste di giardinaggio, con l’incarico di riprendere orti botanici e giardini di ville storiche, in Italia e all’estero. Le fotografie presentate provengono in parte da quei lavori e in parte sono scattate in ambienti naturali di diverse parti del mondo.

Tra i fotografi di natura, la ripresa delle piante è considerata figlia di un Dio minore. Poco eroica, per così dire. I soggetti sono lì, immobili, ed è sufficiente inquadrare e premere il pulsante della fotocamera; non occorrono obiettivi particolarmente potenti e nemmeno capanni e lunghe attese. Nulla di più falso. Le piante presentano numerosi problemi in fase di ripresa e di post-produzione e il risultato di un approccio banale sarà un’immagine banale, senza anima, poco creativa, che non trasmette nulla all’osservatore.

Una curiosità: in mostra non ci sono le didascalie.

Sapete perchè? La risposta è semplice: per rendere i soggetti in qualche modo misteriosi. Per spogliarli dalla loro natura di soggetto e portarli a un livello più elevato, a immagine.

Ioannis Schinezos è fotografo professionista, pubblicista e graphic designer nel settore dell’editoria. Ha insegnato Fotografia naturalistica nella Facoltà di Agraria dell’Università di Padova e Fotografia scientifica a Ca’ Foscari a Venezia. Ha al suo attivo diversi libri e collabora con periodici che si occupano di natura, fotografia, viaggi e scienza.

È coordinatore di edizione e art-director di Asferico, magazine ufficiale AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) e cura tutte le iniziative editoriali di questa Associazione.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 9.30 – 12.30 e 16.00- 19.00, chiuso il lunedì

Servizio Mostre

Tel 049 8204529

[email protected]

