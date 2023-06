AVVISO: RACCOLTA CANDIDATURE PREMIO ‘SERGIO CARNAROLI’

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche organizza la Quinta edizione del Premio “Sergio Carnaroli” in collaborazione con il Rotary Club di Camposampiero. L’evento è patrocinato dalla Regione del Veneto, Provincia di Padova, dalla Camera di Commercio di Padova, la Federazione dei Comuni del Camposampierese, Veneto Innovazione e Confindustria Veneto Est.

Il Premio, istituito nel 2019, ha la finalità di riconoscere e promuovere soggetti economici e imprese con sede legale nella Regione Veneto, in un’ottica di valorizzazione delle attitudini imprenditoriali e di risposta ai profondi cambiamenti in atto nel sistema socio-economico a livello globale e contestuali innovazioni tecnologiche. Il Premio è dotato di un proprio Regolamento che prevede la designazione del Comitato d’Onore e del Comitato Scientifico con lo scopo di selezionare le proposte delle migliori candidature del settore economico-produttivo per la premiazione annuale.

Il Premio si compone di 2 riconoscimenti :

L’assegnazione e la premiazione di una azienda con la seguente motivazione: “Riconoscere e valorizzare le imprese storiche del territorio che, di generazione in generazione, si sono distinte nella capacità di innovare il proprio processo produttivo guardando con lungimiranza al futuro per affrontare i cambiamenti economici dell’epoca moderna”. L’assegnazione e la premiazione di una “Menzione d’Onore”.

La “Menzione – edizione 2023” è rivolta alle startup, con particolare attenzione “agli aspetti relativi alle tecnologie, all’innovazione e alla doppia transizione digitale e verde (digitalizzazione, economia circolare, sostenibilità ambientale)”.

Le imprese potranno candidarsi utilizzando esclusivamente la scheda di presentazione in allegato . La domanda dovrà indicare nell’oggetto: Premio Sergio Carnaroli 5ª edizione. Autocandidatura.

La candidatura dovrà essere presentata al Comune di San Giorgio delle Pertiche all’indirizzo email: [email protected] o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [email protected]

Il termine per la presentazione delle autocandidature è fissato per le ore 00.00 di venerdì 14 luglio 2023.

(Provincia di Padova)