OSCAR GREEN: 12 GIOVANI IMPRESE TREVIGIANE ALLA LA FINALE VENETA

Il Presidente Luca Zaia premierà i vinciotri

LUNEDI’ 26 GIUGNO ORE 10.00 IN “TENUTA DI CAVALLINO TRE PORTI”

Sarà il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia a premiare i vincitori della finale dell’Oscar Green dell’agricoltura. L’appuntamento dei giovani di Coldiretti con i progetti innovativi radicati nella tradizione rurale è in programma LUNEDI’ 26 GIUGNO ALLE ORE 10.00 nella Tenuta di Cavallino Tre Porti sul litorale veneziano. “Nella prima stalla storica ristrutturata ed adibita a ristorante, con locali che conservano tuttora i tratti originali dell’annesso rustico cinquanta neo imprenditori si contenderanno il podio della 17^ edizione. Sei le categorie individuate: “Energie per il futuro e sostenibilità”, “Impresa Digitale”, “Campagna Amica”, “Custodi d’Italia”, “Fare Filiera”, “Coltiviamo solidarietà”. Per ognuna sarà proclamato un vincitore. Tra loro c’è il finalista veneto candidato alla cerimonia nazionale.

Saranno dodici le Giovani Imprese della Marca trevigiana che parteciperanno alla finale trevigiana: Alessio Dell’Antonio (Cantina produttori Fregona) di Fregona con il progetto “Piera Dolza, la qualità della cooperazione” per la categoria Fare Filiera, Alex Venier di Ponte di Piave (Az. Agric. Terre Vitae) con il progetto “Il marchio della terra” per la categoria Campagna Amica, Andrea Bandiera di Maser (Soc. Agric. Al Corneor) con il progetto AgriVeganBurger per la categoria Campagna Amica, Anika Collodel di Ponte di Piave (Az. Agr. Bozzon Piera) con il progetto Acqurello Divino per la categoria Campagna Amica, Gioele Bravin di Chiarano (Soc. Agric. Bolzan) con il progetto Fiore di Sampà per la categoria Custodi d’Italia, Giovanni Baccichetti di Vittorio Veneto (Soc. agr. Baccichetti Tiziano e Fratello) con il progetto Le Mame dell’Alpago per la categoria Custodi d’Italia, Giulia Tonello di Asolo (Az. Agr. Al Lauro) con il progetto In campo con Giulia per la categoria Impresa Digitale, Johnny Moretto di Crocetta del Montello (Moretto Farm) con il progetto ApiSol: apiterapia e benessere nell’agricoltura sostenibile per la categoria Energie per il futuro e sostenibilità, Laura Lotteroli di Moriago della Battaglia (Az. Agr. Casa Guizzo) con il progetto Gusto d’inverno con l’essicato di Radicchio Tardivo per la categoria Campagna Amica, Margherita Eva Mozzato (Az. Agr. Margherita Eva Mozzato) di Tarzo con il progetto La valle recuperata per la categoria Energie per il fututo e sostenibilità, Mauro Carron di San Zenone degli Ezzelini (Az. Agr. Carron Marco) con il progetto Il pollaio mobile della gallina Cocodè per la categoria Campagna Amica, Stefano Bellia di Martellago (S.s. Di Bellia Stefano) con il progetto La mia impresa agritouch per la categoria Impresa Digitale.

All’evento la delegazione trevigiana sarà guidata da Giorgio Polegato e Giuseppe Satalino, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Treviso oltre a Marco De Zotti, delegato di Giovani Impresa Treviso e di Giovani Impresa Veneto. Parteciperanno poi il Sindaco Roberta Nesto, la Delegata Nazionale di Giovani Impresa Veronica Barbati e il Direttore di Coldiretti Veneto Marina Montedoro. Attesi i consiglieri e assessori regionali, oltre che le rappresentanze delle associazioni giovanili. L’iniziativa nata sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica è sostenuta dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, da Forgreen Spa SB, dal Gruppo Maschio Gaspardo, Sergio Bassan – trattori per passione – dal 1957, dal Consorzio Agrario del Nord Est e il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno – la casa degli agricoltori.

(Coldiretti Padova)