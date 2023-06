Giubilei “Triathlon in crescita, ai Giochi Europei per fare bene”

CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – “Il triathlon italiano sta crescendo molto: dall’attività giovanile a quella amatoriale passando per l’organizzazione di prestigiosi eventi internazionali. Portare la Coppa del Mondo a Roma vuol dire entrare nel panorama sportivo internazionale dalla porta principale. E in questi Giochi Europei possiamo fare bene”. Da Casa Italia a Cracovia, dove è arrivato per seguire le gare della terza edizione dei Giochi Europei, il presidente Riccardo Giubilei guarda con soddisfazione alla crescita della Federazione italiana triathlon, presa in mano nel marzo del 2021. Oltre alla crescita dei giovani, negli ultimi anni la Fitri ha partecipato attivamente anche all’organizzazione di diversi appuntamenti importanti, accrescendo la visibilità del triathlon. “Siamo riusciti a portare a Cagliari le World Triathlon Championship Series – ricorda Giubilei all’Italpress – uno dei sette appuntamenti più importanti al mondo. E a ottobre a Roma faremo il debutto in Coppa del Mondo: portare il triathlon che conta nella capitale è davvero un passo importante”, considerando inoltre che la prova di World Cup in programma il 7 ottobre all’Eur assegnerà punti anche per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

Il triathlon italiano si presenta a Cracovia con tre ragazze (Alice Betto, Angelica Prestia e Verena Steinhauser), tre ragazzi (Sergiy Volodymyrovych Polikarpenko, Gianluca Pozzati, Michele Sarzilla) e l’ambizione di confermare la crescita a livello sportivo. “Ci presentiamo ai Giochi Europei con atleti che possono far bene – spiega Giubilei – Non faccio pronostici per scaramanzia, ma vedremo in gara gli azzurri meglio posizionati nel ranking di qualificazione per l’Olimpiade di Parigi 2024. E’ un banco di prova interessante anche in vista del test event in programma nella capitale francese ad agosto. E poi la presenza di tante federazioni europee e di atleti di fama mondiale impreziosisce ancor di più queste gare”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).