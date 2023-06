FILA compie 80 anni: anche il presidente Giordani si complimenta con l’azienda

FILA, un’azienda internazionale fondata dai fratelli Pettenon per la produzione di lucidi per calzature, cere e detergenti domestici a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, compie quest’anno 80 anni. Alla sua festa ha partecipato anche il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, che si è complimentato con il gruppo, leader nel settore, impegnato in programmi di investimento per lo sviluppo di prodotti innovativi e sostenibili che hanno meritato riconoscimenti in tutto il mondo, tra cui il Sustainability Award di Forbes Italia ed EcoVadis che certifica i valori di FILA in ambito di aspetti ambientali, sociali e di governance, nei quali l’azienda è all’avanguardia come impresa sostenibile.

Per l’occasione, è stata fatta visita anche al museo interno dell’azienda, per ripercorrere la sua storia.

L’azienda ha sedi commerciali in diverse parti del mondo, ma le sue radici sono italiane. La storia di FILA è stata caratterizzata da prodotti che hanno seguito l’evoluzione della cultura dell’abitare, proteggendo le superfici in tutto il mondo, compreso, tra le tante, anche quelle di Palazzo della Ragione a Padova.

“La vostra azienda è un esempio di come la passione e l’impegno possano condurre a un successo imprenditoriale solido e duraturo“, ha commentato Giordani. “Traggo le mie parole, naturalmente, anche dalla mia esperienza personale: solo le realtà capaci di adattarsi nel corso del tempo possono vivere e prosperare. La vostra azienda incarna appieno questa qualità, ponendo sempre l’accento sulla sostenibilità e sulla ricerca. Il museo di FILA solutions è uno spaccato della storia industriale del nostro Paese, della sua creatività, della sua cura, quasi ossessiva, per la bellezza“.

(Provincia di Padova)