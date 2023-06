Este: Acquevenete: intervento in Viale Fiume

Home Notizie Acquevenete: intervento in Viale Fiume

Per consentire un intervento urgente di riparazione della rete idrica, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nella giornata di oggi, lunedì 26/06, fino al primo pomeriggio in viale Fiume.

Alla ripresa dell’erogazione, si consiglia di lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla.

Le informazioni sui lavori in corso sono sempre segnalate su www.acquevenete.it.

Inoltre, gli utenti che hanno scaricato l’App acquevenete sul proprio smartphone riceveranno una notifica in tempo reale per le sospensioni dell’erogazione nel loro Comune.

Condividi su:

(Comune di Este)