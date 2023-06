Barilla, in un anno donati 3,2 milioni per supportare le comunità

Il Gruppo ha attivato una serie di iniziative solidali nei diversi Paesi in cui opera



Roma, 26 giu. La sostenibilità in Barilla è anche attenzione alle persone e alle comunità locali: il Gruppo ha attivato una serie di iniziative solidali nei diversi Paesi in cui opera, per un totale di 2,2 milioni di euro, a cui si aggiunge il milione donato all’Emilia-Romagna nel 2023, e circa 3.200 tonnellate di prodotti donati, con l’obiettivo di favorire l’accesso al cibo a un numero crescente di persone, valorizzare l’inclusione e supportare lo sviluppo dei territori. Sono alcuni highlights del Rapporto di sostenibilità del Gruppo Barilla, da oggi online sul sito Barillagroup.com.

(Adnkronos)