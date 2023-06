Agenda 2030 Distretti industriali Camposampierese. Evento di restituzione a Borgoricco

Mercoledì 28 giugno alle ore 18:00 presso il Teatro Aldo Rossi di Borgoricco si terrà l’evento di restituzione dei questionari inerenti al progetto dei distretti industriali dell’Agenda 2030 del Camposampierese.

Negli scorsi mesi abbiamo coinvolto le imprese delle zone industriali del Camposampierese nella compilazione del questionario online per rilevare i loro bisogni e il loro interesse a collaborare sui temi proposti, per realizzare un piano di interventi concreto per lavorare, produrre e vivere meglio.

Siamo ora nella fase di avvio dei progetti pilota, e l’evento a cui vi invitiamo è uno snodo fondamentale!

Vi chiediamo pertanto di partecipare numerosi, potete confermare la vostra presenza scrivendo a [email protected]

