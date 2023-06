Elezioni regionali Molise, alle 12 affluenza sotto il 10%

Tre i candidati per Palazzo Vitale, si vota oggi fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00

Roma, 25 giu. Affluenza sotto il 10% alle elezioni regionali del Molise. Alle 12 il dato, comunicato dalla regione è infatti del 9,72%.

Urne aperte per il voto dalle ore 7, sono circa 240mila gli elettori chiamati ad esprimersi per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente di Regione. Alle ultime politiche hanno votato in 138.087. Sono tre i candidati in corsa per Palazzo Vitale per la carica di presidente: Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina per i Progressisti (centrosinistra e M5S) ed Emilio Izzo con la lista civica ‘Io Non Voto I Soliti Noti’. Oggi si vota fino alle 23.00 mentre domani dalle 7.00 alle 15.00.

