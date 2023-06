Disinberg, nel Pest Control mai affidarsi al “fai da te”

Disinfestazione, derattizzazione, allontanamento volatili, sono operazioni che devono essere eseguite da professionisti, preparati e competenti. I rischi possono essere gravi e molteplici

Bergamo, 23 giugno 2023.L’assunzione di veleno per topi è tra le cause più comuni di avvelenamento accidentale nei cani e negli animali domestici. Ma l’utilizzo di esche o prodotti chimici per eliminare insetti, piccioni o altri infestanti può essere tossico e pericoloso anche per le persone e può comportare responsabilità civili e penali. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui è sempre sconsigliabile compiere da soli operazioni di Pest Control, ossia disinfestazione, derattizzazione o allontanamento volatili, senza affidarsi a professionisti del settore. “I rischi e gli svantaggi sono molteplici – spiega Massimo Pellegrinelli, titolare della Disinberg, azienda bergamasca che da 25 anni si occupa di disinfestazioni e derattizzazioni – il primo rischio è proprio quello di utilizzare i prodotti in modo improprio arrecando danno alla propria salute e a quella dei propri familiari e degli animali domestici. Inoltre, l’acquisto di detersivi, trappole o prodotti non idonei spesso si traduce in spese inutili che alla fine non risolvono i problemi e fanno solo sprecare soldi e tempo prezioso. Non è per nulla semplice conoscere la strategia giusta per eliminare il problema; c’è bisogno di competenza e formazione continua. Per esempio pochi sanno che esistono più di 2000 specie di roditori quindi se si vuole eseguire una derattizzazione occorre conoscerne le diverse caratteristiche per scegliere le tecniche e gli strumenti più efficaci. Solo un esperto può eseguirla nel modo giusto”. Esiste poi anche un altro aspetto problematico, quello dell’attenzione all’ambiente: spesso per debellare un’infestazione si utilizzano prodotti chimici che inquinano l’acqua o l’aria, quando si potrebbero usare metodi più naturali. “Ogni problematica – continua Massimo Pellegrinelli – ha bisogno di una soluzione diversa e ad hoc, non uguale per tutti. Infatti la prima cosa che fa un professionista è un sopralluogo per analizzare in modo approfondito la situazione e studiare la strategia più adeguata”.

Disinberg è diventata negli anni punto di riferimento, certificato, in tutta la Lombardia ma anche in Piemonte e Veneto per tutto ciò che riguarda interventi di disinfestazione di edifici e magazzini, derattizzazione di ambienti, allontanamento di volatili e ofidi, oltre al trattamento del verde per disinfezione di parchi, giardini e spazi esterni. La sua struttura snella e flessibile e l’utilizzo di nuove tecnologie fa sì che sia possibile intervenire in maniera efficiente in tempi molto rapidi.

