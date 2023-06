Donazioni sangue e musica, maratona solidarietà alla Sapienza Roma

(Adnkronos) –

Da lunedì 26 a mercoledì 5 luglio, l’Università Sapienza di Roma promuove una raccolta di sangue a cui sono invitati a partecipare le studentesse, gli studenti e il personale delle 11 Facoltà e di tutte le strutture dell’ateneo che si sfideranno in una maratona di solidarietà. Sarà possibile contribuire presso l’autoemoteca collocata in Città universitaria – coordinata dai volontari dell’Associazione donatori sangue problemi ematologici ‘Ad Spem’ – e presso i Centri trasfusionali ubicati presso i Policlinici universitari Umberto I e Sant’Andrea. Le donazioni potranno avvenire in orario mattutino; eccezionalmente, mercoledì 5 luglio, sarà possibile donare presso il Centro donazioni di sangue dell’Umberto I anche nelle ore pomeridiane.



Le Facoltà che avranno donato di più saranno premiate dalla Rettrice mercoledì 5 luglio nel corso di un evento musicale aperto al pubblico volto di diffondere la cultura della donazione e promuovere la prevenzione dell’incidentalità stradale tra i più giovani, che ospiterà anche il contest ‘La musica fa buon sangue’, al quale prenderanno parte cantanti solisti e band universitarie in una sfida live, dalle 18 alle ore 22.30.Lungo il viale principale della città universitaria, saranno presenti inoltre stand informativi dedicati a enti, istituzioni e associazioni partner della campagna nazionale del ministero della Salute ‘Dona vita, dona sangue’ e alle Associazioni studentesche aderenti.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto promosso con il Coordinamento delle università del Lazio e il ministero della Salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità e l’Automobile Club d’Italia.

