Conoscere il SAI: Provincia e Diocesi incontrano i sindaci per attivare collaborazioni con i Comuni

Per favorire la conoscenza del SAI e attivare collaborazioni con i Comuni del Padovano per la sua realizzazione, al fine di favorire una migliore integrazione delle persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale, la Provincia di Padova e la Diocesi di Padova hanno organizzato un incontro con i sindaci del territorio padovano, le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, l’Università di Padova, l’ULSS 6, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, il CSV di Padova e Rovigo. L’80% dei 102 comuni del Padovano ha risposto all’appello, dando vita a un convegno franco e sincero.

Durante l’incontro, è emersa la ricerca condivisa di una soluzione concreta, dignitosa e giusta per i rifugiati, in un contesto dove sono caduti molti pregiudizi e stereotipi, il primo dei quali è che siano soltanto un costo. In realtà, la quota di immigrazione regolare e integrata è molto richiesta nelle aziende, anche per far fronte al cosiddetto ‘inverno demografico’

I sindaci hanno espresso la necessità di maggiori fondi, controlli e condivisione dei numeri e delle buone pratiche. “Poco ciascuno, ma tutti“, ha detto il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte (nonché sindaco di Treviso), a cui hanno fatto eco le parole del presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani: “Se ognuno di noi fa un piccolo sforzo, si ottiene tanto per persone alle quali non possiamo non rivolgere la nostra umanità“. Il Vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, ha definito questo incontro “un’alleanza tra sguardi simili sul territorio, oltre l’emergenza, con una visione più ampia“.

(Provincia di Padova)