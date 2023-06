OSCAR GREEN DELL’AGRICOLTURA: LA FINALE VENETA LUNEDÌ 26 GIUGNO ALLA “TENUTA DI CAVALLINO TRE PORTI”

Alla premiazione il presidente Luca Zaia, in concorso 7 soci Coldiretti polesani

Torna lunedì prossimo (26 giugno) il più famoso premio in agricoltura per giovani innovatori: appuntamento alle 10 alla Tenuta Cavallino Tre Porti per le premiazioni Oscar Green alla presenza del Governatore Zaia. Nella prima stalla storica ristrutturata e adibita a ristorante, con locali che conservano tuttora i tratti originali dell’annesso rustico è in programma la finale del concorso promosso da Giovani Impresa Coldiretti giunto alla 17^ edizione.

In gara 50 imprenditori agricoli di nuova generazione classificati in sei categorie: “Energie per il futuro e sostenibilità”, “Impresa Digitale”, “Campagna Amica”, “Custodi d’Italia”, “Fare Filiera”, “Coltiviamo solidarietà”. Per ognuna sarà proclamato un vincitore. Tra loro ci sarà il finalista veneto candidato alla cerimonia nazionale. Coldiretti Rovigo parteciperà con 7 concorrenti: Ilaria Turri di Adria con “Dulcisin…fuso”; Matteo Casarotto dell’azienda Gli aromi in piazza di Bagnolo di Po con “Qr code qualità: tutte le informazioni per un acquisto consapevole”; azienda agricola Diego Boccato di Ceregnano e la startup delle uova Mamma Cocca con “Le uova per crescere… più meglio:)”: Anna Maria Mantovani di Fiesso Umbertiano con “I tulipani di Anna a km zero”, la scuola di Trecenta Ipsaa Bellini in collaborazione con Coldiretti Rovigo con “Un patto per la crescita di tutti”; le sorelle Chiara e Giada Fecchio di Ariano Nel Polesine con “Il suono della terra contro l’Alzheimer: l’arteterapia della famiglia Fecchio”; Alex Mora di Bagnolo di Po con “Nel mio campo si costudisce l’ultimo zucchero made in Italy”.

Alla premiazione interverrà il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il sindaco Roberta Nesto, la delegata nazionale di Giovani Impresa Veronica Barbati e il direttore di Coldiretti Veneto Marina Montedoro. L’iniziativa, nata sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, è sostenuta da: Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Forgreen Spa Sb, Gruppo Maschio Gaspardo, Sergio Bassan, Consorzio Agrario del Nord Est e Consorzio Agrario di Treviso e Belluno – la casa degli agricoltori.