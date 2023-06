MECCANICA: Fiera A&T Vicenza 25 – 27 ottobre 2023

Confartigianato Imprese Veneto promuove la partecipazione ad A&T 2023, fiera della tecnologia che si svolgerà presso la fiera di Vicenza dal 25 al 27 ottobre 2023.

Il Consiglio della Federazione Metalmeccanica di Produzione, si è dato tra i suoi obiettivi quello di supportare le aziende nell’approccio al mercato, individuando tra le manifestazioni italiane quelle più opportune per una crescita progressiva e che permetta, a costi contenuti, una moderna e più efficace risposta alle opportunità di business delle aziende stesse.

Cos’è A&T?

Tra queste manifestazioni, è stata individuata A&T, che si svolge per il primo anno nel Polo fieristico di Vicenza, ma che nel settore dell’automazione e dell’innovazione ha raggiunto la sua diciassettesima edizione a Torino. La manifestazione è stata presentata alle imprese associate il 6 giugno scorso, ed è dedicata a tutte le aziende del nordest e grazie all’attuale format fieristico sta cercando di rispondere alle esigenze di business delle imprese, grazie ad un modello organizzativo che divide in maniera molto specifica i forum produttivi:

Testing e metrologia

Logistica

Smart manufacturing

Additive manufacturing

Controllo di processo

Controllo di produzione

Il Villaggio Confartigianato

Confartigianato Imprese Veneto, è riuscita ad ottenere un prezzo convenzionato che abbatte i costi di partecipazione e andrà ad organizzare un’area chiamata “Villaggio Confartigianato”, che permetterà alle imprese di presentarsi in maniera coordinata e distintiva; inoltre verrà garantita la presenza di un’area istituzionale, animata con le realtà associative più legate al mondo della tecnologia e dell’innovazione.

Per partecipare, compila la scheda interesse e inviala a [email protected].

Per maggiori informazioni:

Confartigianato Imprese Padova, Luisa Biondi – [email protected] – cell. 349 3427935

(Confartigianato Imprese Padova)