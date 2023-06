LA VICEPRESIDENTE SILVIA DELL’UOMO AL CONGRESSO SUI PRODOTTI VEGETALI PER LA SALUTE

“LA GRANDE TRADIZIONE MEDICA E FARMACOLOGICA DI PADOVA MERITA IL SOSTEGNO DEL MONDO DELL’IMPRESA”

Il sostegno alla ricerca come leit-motiv dell’azione dell’Ascom Confcommercio di Padova.

Lo ha ribadito la vicepresidente vicaria dell’Associazione di piazza Bardella, Silvia Dell’Uomo, intervenendo, su invito della professoressa Monica Montopoli, al “1° Congresso intersocietà sui prodotti vegetali per la salute” svoltosi al Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università di Padova e che ha visto l’Ascom in veste di sponsor.

Nel portare il saluto del presidente dell’Ascom e di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin (anche in veste di contitolare della catena di pasticcerie Desideria, co-sponsor), Dell’Uomo ha evidenziato come la grande tradizione medica e farmacologica di Padova (l’Orto Botanico è lì a ricordarcelo) meriti il sostegno del mondo dell’impresa. “Un sostegno che l’Ascom – ha chiosato la vicepresidente vicaria – interpreta con passione ormai da molti anni collaborando col Vimm”.

PADOVA, 23 giugno 2023

(Ascom Padova)