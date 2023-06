I prezzi dell’import scendono ma i costi per i consumatori rimangono alti

Il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio: “In provincia di Padova, si paga ancora il 65,9% in più rispetto alla media del 2021. Le nostre imprese sono penalizzate rispetto ai competitor europei. Servono incentivi per potenziare il fotovoltaico”.

Scendono i prezzi dell’import di energia, ma le aziende padovane pagano ancora il 65,9% in più rispetto alla media del 2021. A marzo 2023, in Italia, i prezzi delle importazioni di energia sono scesi del 25,2% su base annua, una tendenza in linea con la media Eurozona (-25,3%). A fronte della minore pressione dei prezzi sulle importazioni energetiche, si assiste però al paradosso di una maggiore inflazione energetica.

“Quello che ci penalizza di più è il confronto con i nostri competitor europei dove il differenziale si ferma a +43,4% – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio – 22 punti percentuali in più determinano numerose difficoltà per le nostre imprese”.

Confartigianato Imprese Padova ha presentato un anno fa una ricerca, realizzata da Smart Land, che dimostrava che, se avessimo pannelli solari su ogni capannone della nostra provincia, potremmo coprire l’84,5% del nostro fabbisogno energetico. “Torniamo a ribadire che l’autoconsumo è una strada da percorrere per sganciarci dalle continue oscillazioni dei prezzi – continua Dall’Aglio – ma servono agevolazioni pubbliche per consentire ai piccoli imprenditori di sostenere i costi dell’installazione dei pannelli. Dobbiamo studiare bonus pensati appositamente per consentire alle aziende di puntare sul fotovoltaico”.

Secondo un’elaborazione di Smartland su dati GSE, nel 2021, la nostra provincia è stata quella che ha investito di più in Italia in fotovoltaico, con 186 Kw di potenza installata per chilometro quadrato contro una media nazionale di 75. Al 31 dicembre 2021, erano 30.939 gli impianti installati in provincia di Padova. Inoltre, nel corso del 2021, la nostra provincia è stata quella che ha installato il maggior numero di impianti in Veneto: 3.205. Si tratta di dati significativi ma non sufficienti, se pensiamo al deficit energetico provinciale: abbiamo, infatti, 5.209 Gwh di consumi, mentre la produzione di energia nella nostra provincia è di 1.396 Gwh, dei quali 399 nel fotovoltaico.

(Confartigianato Imprese Padova)