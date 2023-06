Este: Disponibilità presso il Polisportello di moduli per la legge di iniziativa popolare denominata “Disposizioni in materia di salario minimo” , iniziativa in Gazz. Uff. 117 del 20.5.2023

Home Notizie Disponibilità presso il Polisportello di moduli per la legge di iniziativa popolare denominata “Disposizioni in materia di salario minimo” , iniziativa in Gazz. Uff. 117 del 20.5.2023

Sono disponibili fino al 21/12/2023 presso l’Ufficio Polisportello (situato al piano terra del Palazzo Municipale, Piazza Maggiore 6) i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni di un progetto di legge di iniziativa popolare denominato “Disposizioni in materia di salario minimo”, iniziativa preannunciata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2023.

Possono sottoscrivere i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, sia del Comune di Este che di altro Comune italiano, presentandosi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

Per la raccolta delle firme è necessario prendere appuntamento scrivendo a [email protected] o telefonando al numero 0429 617 550 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 13:00; mercoledì dalle 15:30 alle 18:00; sabato dalle 08:30 alle 11:30.

Condividi su:

(Comune di Este)