Consulenti del lavoro, Bonaccini inaugura il Festival 2023

Il Festival del lavoro è ai blocchi di partenza. La manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla sua Fondazione Studi partirà il 29 giugno al Bologna congress center e proseguirà fino al 1° luglio tra dibattiti, formazione e divertimento. La conferenza stampa di presentazione dell'evento, intitolato 'Competenze e innovazione, il futuro del lavoro', si terrà alle 10:00 del 28 giugno presso la sede della Regione Emilia-Romagna e sarà occasione per illustrare gli esiti dell'indagine 'Italiani e lavoro nell'anno della ripresa', realizzata dalla Fondazione Studi e arricchita, grazie alla collaborazione con l'Istituto Piepoli, di una sezione dedicata al sentiment dell'opinione pubblica su Pnrr nuove tecnologie e IA.

La cerimonia d’apertura, invece, si terrà in Auditorium il 29 giugno alle 15:00 alla presenza del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, e del presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Tra i 200 speaker, porteranno la loro testimonianza i ministri Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Raffaele Fitto (Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr), Francesco Lollobrigida (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste), Matteo Salvini (Infrastrutture e trasporti), Gennaro Sangiuliano (Cultura) e Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione).

Nonché Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle Entrate. La prima giornata del Festival vedrà il confronto su temi come l’attuazione del Pnnr, la sfida dettata dall’innovazione e dalla formazione, le nuove tecnologie e le trasformazioni del lavoro.

Il 30 giugno sarà la volta delle sfide del made in Italy, del rapporto tra IA ed etica, del lavorare in sicurezza, della sostenibilità pensionistica. Nel pomeriggio, inoltre, riflessioni su come innovare il welfare in azienda per lavorare meglio, la riforma fiscale, la legalità, i giovani e le competenze necessarie, la cooperazione sociale per la tutela dei diritti e dell’ambiente.

Il 1° luglio, infine, spazio alle politiche attive. Nella scaletta dell’evento, previsti anche gli speech di Luciano Floridi, responsabile Centro di ricerca sull’etica digitale della Yale University; Andrea Lucchetta, ex pallavolista; Jury Chechi, ex atleta olimpionico.

“Il Festival del Lavoro sa anticipare temi e scenari dell’anno successivo, per questo è un appuntamento imperdibile per chiunque voglia farsi trovare pronto dalle sfide di domani. E’ un evento formativo a 360° gradi, durante il quale i partecipanti impareranno ad accogliere i cambiamenti con uno slancio e un entusiasmo nuovi”, commenta Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro.

