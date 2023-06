Arriva “Artemio”, un nuovo pallone per la serie C 2023-24

FIRENZE (ITALPRESS) – Un pallone che unisce identità e tecnicità, garantendo un’esperienza unica ed esclusiva nel mondo del calcio, nel ricordo di uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani. Erreà Sport, in sinergia con la Lega Pro, lancia #Artemio, pallone che rotolerà sui campi di serie C nella stagione 2023-24. Composto da 14 pannelli, di cui 6 a forma romboidale che richiamano il celebre marchio di Erreà, ha una struttura che non solo conferisce un aspetto accattivante, ma migliora anche le prestazioni sul campo. La struttura termosaldata dei pannelli è composta da un nucleo multi-strato che include uno strato di schiuma poliuretanica a bassa densità di 4 mm e 4 strati di tele di poliestere. La superficie esterna testurizzata HEXA 1.2 garantisce una sensibilità elevatissima e una risposta esplosiva al tocco del piede dei calciatori. Inoltre, questa costruzione avanzata consente al pallone di mantenere le sue proprietà in qualsiasi condizione climatica, offrendo performance ottimali su tutti i terreni, sia in erba naturale che sintetici di nuova generazione. La certificazione Fifa Quality Pro garantisce poi la qualità e la capacità di soddisfare gli standard più elevati del calcio professionistico.

La grafica si ispira invece alle maglie Erreà degli anni ’90 rivisitata in modo moderno utilizzando i colori fucsia e ciano, creando così un aspetto contemporaneo che fonde originalità e attualità. Il nome, infine, è un chiaro tributo ad Artemio Franchi, che grazie alle sue innovative idee nel 1959 fondò la serie C, allora conosciuta come Lega Nazionale semiprofessionisti, di cui divenne presidente. Come nella scorsa stagione, sul pallone è stato inserito un QR Code speciale attraverso il quale la Lega Pro potrà fornire informazioni esclusive, offrendo la possibilità di ricevere e condividere notizie e aggiornamenti. “Dopo due intensi anni di lavoro da parte del nostro team di ricerca e sviluppo, siamo entusiasti di presentare un pallone frutto di una meticolosa attenzione ai dettagli e di un impegno costante”, ha dichiarato Angelo Gandolfi, presidente di Erreà Sport. “Il nuovo pallone di Erreà ci accompagnerà in una affascinante nuova stagione della Serie C – ha aggiunto Matteo Marani, numero uno della Lega Pro – Ci aspetta un campionato ricco di emozioni e combattuto al quale parteciperanno città prestigiose e dalla grande tradizione calcistica. La nascita del nuovo pallone ci fa già entrare nel vivo delle grandi emozioni che abbiamo voglia di provare appena ‘Artemiò sarà protagonista su tutti i campi della Lega Pro”.

