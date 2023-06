Piazzola S/Brenta: 5^ edizione Biennale Sculture in acqua, in piazza

5^ edizione Biennale SCULTURE IN ACQUA, IN PIAZZA e 1^ Rassegna di Pittura GOCCE D’ARTE

La 5^ edizione della Biennale “Sculture in acqua, in piazza” è promossa e organizzata dalla Pro Loco di Piazzola sul Brenta con la curatela del prof. Pino Pin, fine conoscitore dell’arte in genere e della scultura in particolare, e con la critica di esperti quali Carla Chiara Frigo ed Elio Armano.

Realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Piazzola sul Brenta, con il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova, Consorzio di Bonifica Brenta, Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi onlus, la Biennale di Scultura si configura come un appuntamento imprescindibile per gli amanti dell’arte contemporanea e non solo.

Le opere si potranno ammirare fino al 20 ottobre 2023 sull’acqua dei canali che circondano Villa Contarini, nei giardini e nelle zone architettonicamente più significative di tutta la Città di Piazzola sul Brenta. Lo spettacolare risultato è un vero e rivoluzionario allestimento artistico en plein air dove si creeranno dei particolari scorci visivi.

Oltre alla Biennale si inaugura quest’anno la 1^ rassegna di Pittura “Gocce d’Arte”. Le numerose opere, provenienti da ogni parte d’Italia e alcune anche dall’estero, renderanno ancora più suggestiva la storica Sala della Filatura all’interno dell’ex Jutificio.

Inaugurazione venerdì 23 Giugno 2023 ore 18 – Villa Camerini

Per informazioni e per visite alla rassegna di pittura: Pro Loco Piazzola [email protected] – tel. 049 9601019 – cell. 328 2032325 – 392 7424790.