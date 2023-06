Vicenza: spaccio di droga in zona ferrovieri, arrestati tre ragazzi e sequestrati 5mila euro

Vicenza, 21 giu. (Adnkronos) – Arrestati a Vicenza in flagranza di reato per spaccio e detenzione di droga tre ragazzi di 20 anni. E’ stata la Guardia di Finanza a intervenire seguendo uno dei tre, di nazionalità albanese, che in zona ferrovieri si spostava da un bar all’altro per smerciare stupefacenti. E nel corso delle indagini, nei pressi di un bar, i militari hanno controllo due giovani, un russo e un italiano, arrivati in macchina. Uno di loro aveva appena ricevuto dallo spacciatore albanese un sacchetto con 60 grammi di cocaina.

Le successive perquisizioni domiciliari nelle abitazioni, una a Schio, una a Santorso e due a Vicenza, in zona Ferrovieri e nei pressi della stazione, hanno permesso di sequestrare anche un bilancino di precisione, hashish e oltre 5.000 euro in contanti.

I tre ragazzi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, che ha disposto per il giovane albanese la casa Circondariale di San Pio X, disponendo la misura degli arresti domiciliari per il 20enne di origine russa di Santorso e il coetaneo di Schio.

