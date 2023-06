Sotto le stelle del cinema 2023

Dal 6 luglio al 3 settembre sono in programma al Piccolo Teatro di Via Asolo 2 tante serate di cinema con i grandi successi della stagione e le importanti novità cinematografiche.

Le serate di cinema saranno il giovedì, venerdi, sabato e domenica (salvo eccezioni).

In caso di maltempo la proiezione verrà annullata. Il film quindi non verrà proiettato nella sala interna per nessun motivo.

A proiezione iniziata, il biglietto non verrà rimborsato.

Programma

LUGLIO

giovedì 6 luglio – LA PANTERA DELLE NEVI – Per diverse settimane Vincent Munier e Sylvain Tesson esplorano le valli del Tibet alla ricerca di animali unici, cercando di avvistare la pantera delle nevi, uno dei grandi felini più rari e difficili da avvicinare. Più i giorni passano e più i due protagonisti entrano in contatto con la disarmante bellezza dell’universo, domandandosi quale sia il senso di ciò che li aspetta a casa al loro ritorno e quindi il posto dell’essere umano nel mondo.

venerdì 7 luglio – SI CHEF! – LA BRIGADE – Cathy è una chef e sogna di aprire un ristorante tutto suo. Purtroppo realizzare il suo sogno non è semplice e presto si ritrova ad affrontare problematiche finanziarie e tecniche.

sabato 8 luglio – IL GRANDE GIORNO – Elio e Caterina si preparano a sposarsi, con tre giorni di lussuosi festeggiamenti sul Lago di Como. I rispettivi padri, Giacomo e Giovanni, si conoscono dai tempi della scuola: questo matrimonio corona la loro storica amicizia. Peccato che al matrimonio si presenti anche Aldo, il nuovo compagno dell’ex moglie di Giovanni.

domenica 9 luglio – TICKET TO PARADISE – Una coppia divorziata si reca a Bali per impedire alla figlia di fare lo stesso errore che pensano di aver commesso venticinque anni prima.

giovedì 13 luglio – ASTOLFO – Astolfo, placido pensionato romano, viene sfrattato dal suo appartamento e decide di tornare a vivere nella casa di famiglia, un palazzotto un tempo nobiliare e oggi in sfacelo, in un paesino dell’Italia centrale. Trova un paio di stravaganti abusivi che vivono lì, un sindaco sgradevole e impiccione, un vecchio amico che si è arricchito. E, senza volerlo, senza cercarlo, trova anche l’amore

venerdì 14 luglio – LA SIGNORA HARRYS VA A PARIGI – L’incantevole storia di una comune governante britannica il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura a Parigi.

sabato 15 luglio – NON COSÌ VICINO – Un vedovo scontroso, la cui unica gioia viene dal criticare e giudicare i suoi vicini esasperati, cambia atteggiamento quando una giovane famiglia vivace si trasferisce nella porta accanto, portando a un’amicizia inaspettata che sconvolgerà il suo mondo.

domenica 16 luglio – LA STRANEZZA – In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei “Sei personaggi in cerca d’autore” e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese.

giovedì 20 luglio – IL SIGNORE DELLE FORMICHE – Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma.

sabato 22 luglio – L’ULTIMA NOTTE DI AMORE – La notte prima del suo ultimo giorno di lavoro come Tenente della polizia, Franco Amore viene chiamato a indagare su una scena del crimine: l’omicidio del suo migliore amico e collega Dino, occorso durante una rapina di diamanti.

domenica 23 luglio – BILLY – Billy era un bambino prodigio che aveva inventato e ospitato un podcast musicale di successo a nove anni. Ora ha 19 anni, vive con la sua eccentrica madre, è segretamente innamorato di una ragazza, frequenta solo bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni e non sa cosa fare della sua vita.

giovedì 27 luglio – RAPITO – Nel 1858 Edgardo Mortara, all’età di 7 anni, fu rapito e forzatamente convertito al cattolicesimo. Mortara era un giovane ragazzo ebreo che viveva a Bologna, battezzato segretamente e forzato a crescere come un cristiano. I genitori lottarono duramente per liberare il figlio e questa lotta si trasformò in un’ampia battaglia politica che contrappose il papato alla democrazia italiana.

venerdì 28 luglio – MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO – Parigi, anni Trenta. Accusata dell’omicidio di un famoso produttore, Madeleine, una giovane attrice senza talento, viene assolta per legittima difesa. Comincia così una vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla…

sabato 29 luglio – IL SOL DELL’AVVENIRE – Giovanni è un regista che sta girando un film ambientato nel 1956, Paola invece è una produttrice che sta riflettendo se è il caso o meno di divorziare da Giovanni.

domenica 30 luglio – LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Bologna, anni 70, Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno di loro ha un suo sogno nel cassetto. Samuele e Marzio metteono su un gruppo musicale, I Leggenda, sognando la fama. Sandra invece vuole diventare una modella. Anni dopo, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l’organo, durante quella “quattordicesima domenica del tempo ordinario” che diventa anche il titolo dell’unica canzone da loro incisa. Li ritroviamo dopo circa trent’anni, dopo che una burrasca si è abbattuta sulle loro vite: cosa ne è stato di loro e dei loro sogni?​​​​​

AGOSTO

giovedì 3 agosto – THE WHALE – Un solitario insegnante inglese affetto da una grave forma di obesità cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilità di redenzione.

venerdì 4 agosto – IO VIVO ALTROVE! – Biasutti e Perbellini hanno in comune due cose, il loro nome – Fausto – e il fatto che detestano vivere nella grande città. Durante una gita per fotoamatori i due si conoscono per caso, diventano amici e sognano di poter andare a vivere in campagna. Il sogno si realizza quando Biasutti eredita una casa in collina dalla nonna, purtroppo però l’accoglienza del paese non è all’altezza delle aspettative.

sabato 5 agosto – TRE DI TROPPO – Marco e Giulia sono una coppia che vive una vita felice e appagata, senza figli, liberi da problemi, alla moda, pieni di passione e spensieratezza. Il destino gli riserba uno scherzo crudele quando i due si risvegliano un giorno con tre figli di sei, nove e dieci anni. Insieme decidono di fare l’impossibile per tornare alla vita paradisiaca che avevano prima.

domenica 6 agosto – IL RITORNO DI CASANOVA – Nel film si intrecciano due diversi fili narrativi: in uno l’anziano Casanova viene ospitato da un amico nella campagna veneta dove una degli ospiti è una proto-femminista di nome Marcolina che ha una relazione con un giovane soldato di nome Lorenzo. Per via di un debito di gioco, Marcolina finisce nel letto con Casanova divenendo causa di un duello tra lui e Lorenzo. La seconda storia coinvolge un importante regista italiano, anche lui sessantenne, mentre è impegnato nelle riprese de Il ritorno di Casanova si innamora e mette incinta una giovane donna che non ha niente a che vedere col mondo del cinema.

giovedì 10 agosto – GLI SPIRITI DELL’ISOLA – Due amici di lunga data, Padraic e Colm, si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Siobhan, che insieme a Dominic, il figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all’interno della piccola comunità di un’isola dell’Irlanda. Ma quando Colm lancia un ultimatum scioccante per concretizzare le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare.

venerdì 11 agosto – GRAZIE RAGAZZI – Antonio è un disoccupato; la sua passione è il teatro è un attore e vorrebbe riuscire a lavorare nel settore, ma per mantenersi accetta un impiego come insegnante in un laboratorio teatrale in un istituto di detenzione.

sabato 12 agosto – SCORDATO – La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti tormentato da mal di schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo “contratto” che è oggi.

domenica 13 agosto – IL PIACERE È TUTTO MIO – Una vedova in pensione assume un giovane gigolò nella speranza di godersi una notte di piacere e scoperta di sé dopo una vita coniugale insoddisfacente.

giovedì 17 agosto – LE OTTO MONTAGNE

Un’amicizia di bambini che, divenuti uomini, cercano di cancellare le impronte dei loro padri ma, per le vicissitudini, finiscono sempre per farli tornare a casa.

venerdì 18 agosto – INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – Siamo nel 1969. Un Indiana accasato con Marion è ormai prossimo al ritiro. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, Jones viene coinvolto dalla sua figlioccia Helena in una nuova avventura intorno al mondo.

sabato 19 agosto – TAR – Lydia Tár, prima direttrice d’orchestra della Berliner Philharmoniker, si trova al centro di polemiche sull’abuso di potere esercitato nel proprio ruolo.

domenica 20 agosto – TITOLO DA DEFINIRE

giovedì 24 agosto – TITOLO DA DEFINIRE

venerdì 25 agosto – THE FABELMANS – Ogni film è un sogno che non dimenticherai mai. Biopic autobiografico basato sull’infanzia di Steven Spielberg

sabato 26 agosto – BARBIE – Una bambola che vive a Barbieland viene espulsa dal regno perché non è perfetta abbastanza per stare lì. La bambola si ritroverà nel mondo reale alle prese con i problemi che questo comporta.

domenica 27 agosto – Titolo da definire

SETTEMBRE

venerdì 1 settembre – Titolo da definire

sabato 2 settembre – Titolo da definire

domenica 3 settembre – Titolo da definire

La programmazione potrebbe subire modifiche per esigenze organizzative.

