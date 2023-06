Il Salento è la meta ideale per le tue vacanze: ecco perché

Manca ormai poco all’inizio delle vacanze estive, e per chi non ha ancora organizzato un viaggio è giunto il momento di darsi da fare. Il Salento rappresenta una destinazione ideale per gli indecisi, grazie alle tante attrazioni turistiche che mette a disposizione. Questa parte di Puglia ormai da diverso tempo è un punto di riferimento per famiglie e compagnie di giovani. È la scelta ideale per chi ama il mare, con alcune fra le zone più suggestive del nostro Paese: è il caso di Punta Prosciutto e delle splendide spiagge delle Maldive del Salento, ma anche delle spiagge di Gallipoli, di San Foca, di Torre dell’Orso, e così via.

Mare pulito e trasparente

Si tratta di lidi celebri e che nel corso degli anni hanno ricevuto diversi riconoscimenti per la loro qualità: per esempio la Bandiera Blu che viene assegnata per la pulizia delle acque. Le spiagge del Salento sono realmente uniche, un vero e proprio paradiso per tutti coloro che amano il mare, con paesaggi da cartolina grazie al turchese delle acque che spicca sul bianco della sabbia. Un mare trasparente e perfetto anche per i bambini.

Perché andare in Salento

Mettersi in cerca di appartamenti in Salento da prenotare in vista delle vacanze può quindi essere la scelta giusta per un’esperienza diversa dal solito. E, sia chiaro, da vedere non c’è solo il mare. La regione più meridionale della Puglia, infatti, è ricca di città storiche per molti versi sorprendenti. Per esempio Lecce, che viene addirittura soprannominata la Firenze del Sud, per merito dello stile barocco che caratterizza molti dei suoi edifici. E poi c’è Ostuni, conosciuta come la città bianca, e la meravigliosa Otranto. Infine, un continuo susseguirsi di borghi piccoli e grandi, lungo la costa o nell’entroterra. Tante perle di un tesoro fantastico, e non mancano riserve marine protette e parchi naturali per sperimentare un contatto diretto con la natura più incontaminata.

Che cosa fare durante una vacanza in Salento

Nel corso di una vacanza di una o più settimane nel Salento sono davvero tante le attività a cui ci si può dedicare. Come noto, la movida salentina per eccellenza è quella di Gallipoli, ma in realtà in tutti i paesi si svolgono feste religiose e popolari, così come sagre dedicate al cibo e non solo. La Notte della Taranta, la sagra della polpetta e la sagra del polpo sono appuntamenti a cui non si può proprio mancare.

Una meta accessibile a chiunque

Vale la pena di mettere in evidenza che il Salento è una destinazione turistica alla portata di tutti. Anche chi ha a disposizione un budget limitato, infatti, può trovare offerte interessanti in questo angolo d’Italia, per quanto esso si sia trasformato da qualche anno a questa parte in una destinazione sempre più richiesta. Se poi si prenota con un certo anticipo, magari evitando le settimane di altissima stagione, il risparmio è ancora più consistente. Le case vacanze a disposizione per le famiglie sono tante. Inoltre non si è obbligati ad andare in spiaggia in lidi attrezzati, dato che il Salento è costellato di spiagge libere.

La gastronomia del Salento

Per le buone forchette e gli appassionati di vino, non c’è destinazione migliore del Salento, che si può considerare un vero e proprio paradiso. Se dei pugliesi è nota in tutta Italia l’ospitalità, un motivo ci sarà. Insomma, un ulteriore aspetto che contribuisce ad attirare i turisti, insieme con i panorami da favola e le spiagge incantevoli. Ecco, dunque, una splendida offerta di carattere gastronomico che non può lasciare indifferenti: dall’olio di oliva al pesce fresco, dalle friselle alla pasta, senza dimenticare un dolce a cui è impossibile resistere come il pasticciotto.

Feste in spiaggia e sagre popolari

Durante i mesi estivi il Salento è costellato di feste e sagre popolari, appuntamenti all’insegna della tradizione che in molti casi propongono richiami ai sapori e ai piatti locali. Ma per i più giovani ci sono anche altre occasioni di svago, grazie a discopub e discoteche all’aperto. Imperdibili le feste in spiaggia. Ecco perché per tutti il Salento è in grado di offrire una vacanza memorabile, che sia per pochi giorni o per tante settimane di seguito.