I LIBRAI DELL’ALI ASCOM CONFCOMMERCIO CHIEDONO LA DETRAZIONE FISCALE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI

IL PRESIDENTE ZAGLIA, IN CONTATTO DA TRENTO CON LA GIURIA DEL PREMIO LETTERARIO SPORTIVO “MEMO GEREMIA”: “SPERIAMO CHE IL NUOVO GOVERNO CI DIA SEGUITO”

Introdurre la detrazione fiscale per l’acquisto dei libri, così come di tutti i beni culturali.

La proposta, avanzata dall’Associazione Librai Italiani nel corso dell’assemblea nazionale di Trento, trova il pieno sostegno dei librai dell’Ali Ascom Confcommercio di Padova.

“E’ una proposta – ha riferito il presidente dei librai padovani, Antonio Zaglia, presente a Trento ma in contatto con la giuria del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia” riunitasi nella sede dell’Ascom Confcommercio in piazza Bardella per valutare le opere in concorso – che era già stata presentata al tavolo della legge organica sul libro nella precedente legislatura, ma non è stata accolta. Però non molliamo e quindi ci auguriamo che il nuovo governo voglia darci seguito e la inserisca nel testo che dovrebbe andare in aula prossimamente”.

Zaglia, nel riprendere i dati dell’osservatorio sulle librerie comunicati dal presidente nazionale Paolo Ambrosini, ha sottolineato come le spese fisse ed in particolare l’affitto siano una voce importante nella gestione di una libreria, così come il costo finanziario degli investimenti.

“Si tratta – ha detto il presidente dei librai dell’Ascom di Padova e presidente regionale dell’Ali Confcommercio – di impegni che sono motivo di viva preoccupazione per i librai”.

PADOVA 21 GIUGNO 2023

(Ascom Padova)