GirovagArte arriva nei quartieri a bordo di un truck, portando con sé un ricco programma di eventi culturali che si svolgeranno anche nei parchi cittadini.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT – Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione PLAY, la rassegna “GirovagArte” 2023 è realizzata con il contributo della Fondazione Cariparo, in collaborazione con Aspiag Service Srl, concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco.

La direzione artistica della rassegna è a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, garantendo una selezione di eventi di alta qualità che spaziano tra cabaret, cinema, musica e teatro.

Il cuore di GirovagArte sarà rappresentato dal GirovagArte Truck, un camion dotato di un grande palco che ospiterà una serie di spettacoli indimenticabili.

Il primo appuntamento, il 29 giugno 2023, vedrà protagonista il Teatro Famiglie con lo spettacolo Più veloce di un raglio a cura di Cada Die Teatro. Seguiranno performance musicali de “I Solisti Veneti” con La Magia del Clarinetto il 30 giugno 2023 e lo spettacolo teatrale La giovinezza è sopravvalutata di Paolo Hendel il 1 luglio 2023, entrambi nella suggestiva cornice di Piazza Azzurri d’Italia.

GirovagArte offrirà anche una selezione di eventi cinematografici, con proiezioni di film curati da Cinerama. Il 12 luglio 2023, presso Piazzale Cuoco, verrà proiettato “La stranezza”, seguito dallo spettacolo teatrale “Pollicino pop” di Teatro Invito il 13 luglio 2023. Il 14 luglio 2023 sarà invece la volta di “Musica x 2” con Carlone – Castellani. A chiudere questa serie di eventi, il 15 luglio 2023, Lorenzo Maragoni presenterà “Stand Up Poetry”.

Inoltre, GirovagArte darà spazio anche agli eventi dedicati alle famiglie, con spettacoli teatrali pensati per coinvolgere grandi e piccini. Presso Parcheggio Parco Iris, il 10 agosto 2023, Teatro Arterie presenterà “Marcovaldo – Funghi in città”, seguito da “Brass picture on the rock” a cura degli Umus il 11 agosto 2023. Infine, Maurizio Camardi e Roberto Ciufoli porteranno sul palco lo spettacolo “Oh! Diss’ea” il 12 agosto 2023.

Ma GirovagArte non si ferma qui: il programma include anche il GirovagArte Junior, con laboratori e animazioni per bambini che si svolgeranno in diversi parchi cittadini dalle 18:00 alle 20:00. Alcuni degli appuntamenti imperdibili includono “Casetta di marzapane” a cura di Arci / Barabao Teatro presso il Parco Morandi il 2 luglio 2023 e “Musicanti di Brema” sempre a cura di Arci / Barabao Teatro presso il Parco degli Alpini il 16 luglio 2023.

Info

ingresso gratuito, prenotazione facoltativa (consigliata visto il limitato numero di posti)

prenotando on line (ogni prenotazione vale un solo posto) i biglietti di Girovagarte 2023, e assicurandoti così il posto, verrà richiesta una donazione a favore dello IOV – Istituto Oncologico Veneto a sostegno delle attività di ricerca e cura dei tumori

L’orario di inizio degli eventi può subire dei ritardi in funzione delle condizioni di luce necessarie allo svolgimento dello spettacolo.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)