Cantieri stradali: dai rallentamenti in tangenziale alla manutenzione di diversi ponti

Una delegazione di Confartigianato Imprese Padova incontra il consigliere provinciale Marco Schiesaro

Si sta intensificando, in questi giorni, l’attività dei cantieri stradali in tutta la provincia di Padova, con numerosi disagi per cittadini ed imprese. Una delegazione di Confartigianato Imprese Padova, formata dal Presidente del Mandamento di Padova Paolo Bettella e dal Presidente del Mandamento di Monselice Silvano Viel, ha incontrato il Consigliere provinciale alla viabilità Marco Schiesaro.

“Abbiamo chiesto al Consigliere Schiesaro di presidiare le criticità che stanno emergendo in molti tratti stradali – spiegano i presidenti – e che stanno creando difficoltà per lo spostamento di persone e merci. Tutto ciò impatta pesantemente sulle attività delle imprese artigiane, comportando ritardi e una riduzione dell’efficienza delle aziende”.

Al Consigliere è stata chiesta una puntuale pianificazione e comunicazione dei lavori, un efficace uso della segnaletica delle deviazioni per ridurre al minimo gli inconvenienti, minimizzando gli impatti negativi dei cantieri.

Sono numerosi i cantieri che stanno preoccupando in questi giorni i cittadini di città e provincia: dai rallentamenti in tangenziale alla manutenzione di diversi ponti.

“Ogni giorno ci arrivano telefonate di imprenditori che manifestano il loro disagio rispetto ai rallentamenti della viabilità che si stanno protraendo nel tempo – continuano i Presidenti mandamentali. La situazione non riguarda una zona specifica del territorio ma l’intera provincia. Se da un lato racconta l’attenzione delle amministrazioni locali verso le manutenzioni e la sicurezza stradale, dall’altro si traduce in un aggravio dei costi e in un allungamento dei tempi di trasporto di merci e persone”.

Da parte del consigliere Schiesaro, e dei tecnici degli uffici che hanno partecipato all’incontro, sono arrivate ampie spiegazioni sulle ragioni di questa particolare attività manutentiva sulle strade e le infrastrutture: “Si è concretizzato un allineamento di molti finanziamenti sul territorio: fondi europei, fondi ministeriali sui ponti, altri finanziamenti e risorse che riguardano anche altri enti e che hanno prodotto certamente un numero di lavori in simultanea abbastanza inedito per il nostro territorio”, ha commentato Marco Schiesaro. “D’altronde, è un’occasione imperdibile, dopo anni in cui si è potuto fare poco o nulla, intervenire nella sicurezza della viabilità e specialmente il rifacimento dei ponti, dopo settant’anni, con una visione delle priorità territoriali che è solo della Provincia e che spesso non viene compresa, ma è davvero essenziale. Naturalmente tutti ci rendiamo conto del disagio, ma è importante comprendere che oggi questi finanziamenti prescrivono una ‘gara di regolarità’, i lavori devono essere fatti entro un limite temporale altrimenti si perdono e questo sarebbe imperdonabile”.

Di fronte ai presenti, è stata stesa anche una mappa precisa di tutti lavori, ponti e strade, da qui a 2-3 anni. Una programmazione che ha fatto nascere la richiesta da parte di Confartigianato di poter condividere questa mappa in forma interattiva. La risposa è stata affermativa, gli uffici stanno lavorando a una mappa online dei lavori su strada che potrà diventare uno strumento di comunicazione e trasparenza per tutti, anche coloro che lavorano e devono spostarsi.

(Confartigianato Imprese Padova)