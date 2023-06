Al via 2a edizione del Learning forum di Comunicazione Italiana

(Adnkronos) – Il Learning Forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni, torna, nella sua seconda edizione, domani, 22 giugno. L’evento – di cui Adnkronos è Main Media Partner – si terrà presso gli studi Tv di Comunicazione Italiana ‘Community House’. Oltre 20 speaker e 50 ospiti attesi nell’arco della giornata. Sarà inoltre possibile seguire la diretta su comunicazioneitaliana.tv. Al centro della full immersion di Phygital Talk e Phygital Speech le trasformazioni conosciute dal mondo della formazione aziendale a seguito della riorganizzazione del lavoro. Da tempo la formazione in aula ha cessato di essere la modalità principale di erogazione dei percorsi formativi, per far posto a percorsi personalizzati e ai nuovi strumenti di Digital Learning (microlearning, gamification, e-learning). Si cercherà di comprendere in che modo l’ingresso sempre maggiore della tecnologia nella vita aziendale sta impattando sulle competenze delle persone, e quali aggiustamenti si renderanno necessari in futuro per tenersi al passo di questi cambiamenti.

Ma gli approfondimenti saranno anche altri. In che modo l’e-learning può essere strumento di inclusione? È possibile parlare, all’interno delle organizzazioni, di ‘intelligenza collettiva’? Quali forme di coinvolgimento e persino di intrattenimento è possibile introdurre a beneficio della formazione obbligatoria? Saranno affrontati inoltre i principali ‘skills trend’ della nostra epoca e l’utilità odierna della Corporate Academy. Il Forum si concluderà con un approfondimento specifico sulla formazione della forza-lavoro commerciale.

Parteciperanno in qualità di speaker Hr director, Hr manager, responsabili formazione, Learning manager di realtà leader come Amplifon, Chiesi Farmaceutici, Findus, Luiss Guido Carli, Hewlett Packard Enterprise, Policlinico Gemelli, Bosch Rexroth, Medici Senza Frontiere, Sky Italia, Lafarmacia., Conserve Italia e molte altre. Un contributo determinante all’evento è giunto, inoltre, dai partner dello stesso: l’Official Partner Docebo, il Content Partner Giunti Psychometrics, i Partner Challenge Network, Piazza Copernico e Teleskill.

(Adnkronos – Lavoro)