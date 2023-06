U.21, Esposito “Rispetto per la Francia ma timore di nessuno”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Abbiamo grande rispetto della Francia che è una nazionale ed hanno giocatori che militano in grandi squadre, così come ce l’abbiamo noi ma siamo l’Italia e non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo invece avere rispetto. Dobbiamo guardare a noi stessi, provare la partita, perchè abbiamo i giocatori per farlo e a fine partita vedere come sarà andata”. Lo ha detto il centrocampista Salvatore Esposito dal ritiro di Cluj dove la Nazionale italiana Under 21 sta preparando l’esordio, in programma giovedì, contro la Francia, nell’Europeo di categoria. Nei giorni scorsi Esposito ha paragonato la Nazionale Under 21 all’esercito spartano. “Questa è una cosa che parte da molto lontano, dal nostro ct Nicolato, una cosa che ci ha inculcato da tanti anni, un motto che ci ha trasmesso lui e lo abbiamo sempre portato avanti e porteremo avanti fino alla fine” ha spiegato Esposito, che in merito al futuro personale ha aggiunto:”E’ l’obiettivo di tutti i ragazzi giocare nella massima serie però io sto bene a Spezia, devo tanto al club perchè mi ha dato la possibilità di assaggiare la serie A ed in questo momento penso solo all’Europeo Under 21 perchè ci giochiamo veramente tanto”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).