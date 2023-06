Este: “Frammenti di vite condivise” – di e con Norberto Presta – 27 giugno

Home Notizie “Frammenti di vite condivise” – di e con Norberto Presta – 27 giugno

Appuntamento nel Cortile della Biblioteca Civica di Este, martedì 27 giugno, alle ore 21.15, con Norberto Presta e il suo monologo “Frammenti di vite condivise”.

Un incontro con il pubblico, in un movimento tra spazio reale ed immaginario, tra performance e teatro. Uno spettacolo che, con umorismo e ironia, parla di identità o di ciò che resta di essa quando ci guardiamo allo specchio e non ci riconosciamo.

L’attore, autore e regista italo – argentino Norberto Presta, fa della sua esperienza de immigrato in Europa il punto di partenza di questo spettacolo. Nato in Argentina ha vissuto come clandestino tra Italia e Germania fin che ottiene il passaporto italiano. Un latino-americano con passaporto europeo? Un europeo con passaporto latino-americano? Questo argentino di nascita, migrante per volontà e necessità, dialoga in tono intimo con il pubblico attraverso le storie di “altri” abitanti della sua memoria.

In caso di maltempo: Aula Magna ex Collegio Vescovile

Presentazione FRAMMENTI DI VITE CONDIVISE 2023

Allegato 1.94 MB formato pdf

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)