Este: Dipartimento per lo Sport: contributi a fondo perduto 2023

Dipartimento per lo Sport: contributi a fondo perduto 2023

Si informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 12:00 del 19 giugno 2023, e per i successivi 30 giorni, sulla nuova piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, le ASD e SSD che risultano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023 potranno fare richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per:

• gestori di impianti sportivi (risorse a disposizione 58 milioni di euro);

• gestori di impianti natatori (risorse a disposizione 67 milioni di euro)

Per facilitare le domande e velocizzare i processi di pagamento le richieste dovranno essere presentate unicamente tramite la nuova piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/

Maggiori informazioni: CLICCA QUI

