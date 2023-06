Trento, carcassa di un orso trovata nei boschi di Cavedago

Del recupero si è occupato il personale del Corpo forestale trentino

Roma, 17 giu. La carcassa di un orso è stata segnalata ieri sera da un escursionista nei boschi di Cavedago: del recupero si è occupato nella mattinata di oggi il personale del Corpo forestale trentino. Si tratta di un plantigrado maschio, presumibilmente ‘subadulto’, morto da alcuni giorni, secondo quanto comunica la Provincia. La carcassa sarà consegnata all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che condurrà i necessari accertamenti, anche per stabilire l’identità dell’animale.

Non trova invece riscontro – stando sempre alla Provincia di Trento – la notizia circolata sul web circa l’aggressione di un cane da parte di un orso. Quest’ultimo è stato segnalato dall’abbaiare dell’animale domestico all’esterno di un’abitazione a Dimaro, ma non c’è stato alcun contatto.

