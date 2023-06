Angelini trionfa nella Europe Triathlon Cup di Kitzbuehel

KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Si è svolta su distanza sprint di 750 di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa l’Europe Triathlon Cup a Kitzbuehel in Austria ed è stata nel segno dell’Italia. Samuele Angelini (G.S. Fiamme Oro) ha vinto l’Europe Cup austriaca con una prova maiuscola ed un importante forcing negli ultimi due chilometri e mezzo di gara. L’atleta azzurro è arrivato a braccia alzate al traguardo battendo il tedesco Jannik Schaufler e lo spagnolo Esteban Basanta Fouz. Nicola Azzano (C.S. Carabinieri), dopo una gara nelle prime posizioni, ha perso negli ultimi due chilometri il treno di Angelini ed ha chiuso in 6^ piazza. Circa gli altri italiani in gara, Michele Bortolamedi (K3 Cremona) chiude in 15° posizione con un recupero nella frazione di corsa, Alberto Demarchi (Cuneo 1198) in 42^ e Davide Menichelli (Doria Nuoto 2000 Loano) in 62^. La cronaca di gara ha visto gli italiani protagonisti. Dopo i 750 m di nuoto Azzano esce in 6° posizione a pochi secondi dai 5 atleti al comando Rethoret (Fra), Gonzalez-Espresati Clement (Esp), Ney (Can), Graf (Ger) e Windischbauer (Aut). Il gruppo segue allungato a pochi secondi. Dopo la veloce T1 provano la fuga sette atleti ma vengono ripresi dopo il primo giro da un gruppo di circa 25 tra cui Angelini e Azzano. Si arriva in T2, il tedesco Graf e l’austriaco Kaindl provano l’allungo ma il gruppo inseguitore di circa 13 atleti si avvicina e riprende i battistrada. I ritmi aumentano e il gruppo inizia ad assottigliarsi, restano il 9 poi in 6 tra cui Azzano e Angelini. Concluso il primo giro è Angelini a rompere gli indugi e con un primo strappo crea una frattura decisiva per le medaglie; restano solo in 2 con l’azzurro, il tedesco Schaufler e lo spagnolo Basanta. Nell’ultimo chilometro il secondo strappo, Angelini va via e prende terreno, arrivando in solitaria e a braccia alzate al traguardo. La migliore delle italiane nella gara femminile è stata Chiara Lobba (K3 Cremona) che ha chiuso la sua gara in 14° posizione. L’azzurra Asia Mercatelli (707) è arrivata al traguardo in 18^ posizione precedendo Francesca Crestani (Valdigne Triathlon) che è arrivata 19^, Giada Stegani (T.D. Rimini) è giunta 23^. Doppietta tedesca in terra austriaca con vittoria per Tanja Neubert e secondo posto per Selina Klamt, terza la spagnola Marìa Casals Mojica. La gara ha visto l’allungo nel nuoto di tre atlete: Tabea Huys (Aut), Jasmine Greaves (Aus) e Giada Stegani. Dopo la T1 si è formato un gruppo di 17 con la Stegani che non è riuscita a restare agganciata ed è stata riassorbita dal gruppo inseguitore con tutte le altre italiane in gara. Corsa determinante con le due atlete tedesche Neubert e Klamt e la spagnola Casals Mojica ad allungare ed arrivare al traguardo nelle prime tre posizioni.

