TORNA L’AGRICOLAZIONE AL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA ROVIGO

Prima, dopo o durante la spesa, è disponibile il food truck per la colazione con prodotti agricoli

Mercato di Campagna Rovigo, quartiere Tassina, via Vittorio Veneto 87/a

Stanco della solita colazione? Allora prova quella di Campagna Amica Rovigo. Domani (sabato 17 giugno) in via Vittorio Veneto 87/a, al mercato coperto, troverai i produttori agricoli di Campagna Amica Rovigo per la tua spesa e un food truck per la colazione dalle 8:30 alle 12:30. La colazione sarà proposta da ‘Mita’ lo street food a km zero dell’azienda agricola Pagliarini di Canaro con un mix di prodotti propri e di altre aziende agricole di Campagna Amica. E come ogni sabato, oltre alla scelta per la prima colazione, ci saranno le aziende in vendita diretta con una vasta gamma di alimenti e bevande. Le categorie merceologiche presenti sono: ortofrutta compresa la quarta gamma; carne avicola, bovina, suina e relativi trasformati; uova; formaggi di vacca e di capra; farine e panificati; miele; confetture e conserve; succhi; vino; fiori; prodotti cosmetici.

“Il mercato coperto di Campagna Amica di Rovigo – spiega il direttore provinciale di Coldiretti Rovigo, Silvio Parizzi – sin dalla sua apertura quasi 6 anni fa, propone l’abbinamento della spesa con eventi che possano coinvolgere i nostri clienti. L’obiettivo è quello di rendere il mercato un luogo di incontro dove il consumatore può conoscere meglio il produttore e il prodotto che offre. Nell’atto della vendita e dell’acquisto cerchiamo di trasferire le nostre conoscenze, le nostre storie, diamo una cornice e un perché alle nostre colture e al nostro lavoro della terra – prosegue Parizzi -. Siamo qui per offrire qualcosa di diverso: non è solo frutta, verdura, olio, vino o miele, si tratta di prodotti genuini che fanno bene alla salute, portiamo al mercato la storia di una filiera corta che rispetta il lavoro di un agricoltore e le aspettative di un consumatore, oltre che rispettare l’ambiente, che di questi tempi non guasta; e, per ultima, ma non per importanza, la nostra filosofia rispetta la natura con la sua stagionalità. Non ci stancheremo mai di dire che da noi non si trovano le fragole in dicembre”.

(Coldiretti Padova)