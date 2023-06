Riso della solidarietà e spesa sospesa sabato 17 giugno al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova

Sabato mattina, 17 giugno, torna al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova l’appuntamento con il riso solidale 100% italiano per la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, per sostenere, insieme a Focsiv e Coldiretti l’agricoltura familiare in Italia e nel mondo.

I volontari presenti al Mercato Coperto di Campagna Amica a Padova, via Vicenza 23 dalle 8 alle 13, offriranno pacchi di riso 100% italiano della FdAI – Filiera degli Agricoltori Italiani, in cambio di una piccola donazione. Prosegue anche l’iniziativa della “spesa sospesa” con la raccolta di generi alimentari donati dai clienti del Mercato Coperto a favore delle Cucine Popolari di Padova e in aiuto alle persone che si trovano in stato di necessità. L’iniziativa prosegue ormai da alcuni anni e trova sempre una convinta risposta da parte dei padovani.

I milioni di chicchi di riso contenuti nei pacchi della Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” sostengono un unico grande progetto con 34 interventi di agricoltura familiare realizzati da 33 Soci Focsiv in 25 Paesi di 4 Continenti – Africa, America Latina, Asia ed Europa a sostegno delle comunità rurali, oggi ancora più in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina. Focsiv rinnova la collaborazione, come nelle scorse edizioni, con Coldiretti e Campagna Amica, Fondazione Missio CEI e Azione Cattolica Italiana.

Un gesto di solidarietà e, soprattutto, di consapevolezza che esprime la volontà di schierarsi a difesa del lavoro dei piccoli contadini, in ogni parte del mondo, un lavoro che contribuisce alla salvaguardia dei territori e delle biodiversità e, al tempo stesso, genera un’economia agro-alimentare sostenibile e sana per tutti, senza scarti e sprechi.

Per questo il riso della solidarietà ritorna nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica per l’iniziativa nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria” al fianco della Focsiv che coinvolge i contadini in Italia e nel mondo. Un grande movimento con i consumatori responsabili, per la difesa della dignità dei lavoratori e per il diritto al cibo sano e di qualità per tutti.

La Campagna promuove una rete di persone consapevoli che insieme sostengono le comunità rurali, oggi ancora più in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina e in tante altre parti del mondo, che richiedono politiche che portino alla sicurezza alimentare e salubrità dei cibi, che promuovano il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, alle migrazioni e ai cambiamenti climatici.

Tutti uniti per contrastare fenomeni, in Italia e nel resto del mondo, come il caporalato, il lavoro nero e la schiavitù di chi sottopaga i prodotti agricoli e il lavoro nei campi e l’abbandono delle terre e il loro l’accaparramento da parte delle multinazionali e delle finanziarie.