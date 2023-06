Incontro triveneto dei giovani verso la GMG di Lisbona

Padova accoglie sabato 17 giugno l’incontro triveneto dei giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù nel prossimo mese di agosto a Lisbona.

È prevista la presenza di circa duemila giovani provenienti dalle 15 Diocesi del Nordest, accompagnati da parecchi vescovi, oltre che dai sacerdoti, dai religiosi e dalle consacrate. Si ritroveranno nella città che da secoli custodisce le reliquie di Sant’Antonio, nato proprio a Lisbona, la città che ospiterà l’incontro mondiale dei giovani con il Papa.

Saranno però quasi settemila i giovani che partiranno dal Veneto, dal Trentino-Alto Adige e dal Friuli-Venezia Giulia (con le rispettive Diocesi o con associazioni o movimenti) per vivere l’incontro in terra portoghese dall’1 al 6 agosto 2023. Quello di sabato è un felice preambolo all’evento portoghese e un’occasione propizia per conoscersi tra giovani del Nordest che già da mesi, nelle singole Diocesi, si stanno preparando a partire.

L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 nella cattedrale di Santa Maria Assunta dove i giovani vivranno un momento di preghiera e di testimonianza incentrato sul versetto evangelico e tema della prossima Gmg: «Maria si alzò e andò in fretta». La voce di alcuni giovani e di un frate del convento del Santo aiuterà i partecipanti a calare dentro la propria vita la vicenda umana e cristiana di Antonio.

Inizierà poi il pellegrinaggio verso la Basilica antoniana preceduta dalla benedizione ai pellegrini da parte dei Vescovi presenti (molti dei quali parteciperanno poi con i giovani delle proprie Chiese locali all’incontro di Lisbona). La visita in basilica, con il grande “serpentone umano” che attraverserà la città, sarà il culmine della mattinata e porterà i giovani a compiere il tradizionale gesto del pellegrino. Sfiorando con la mano l’arca dove è custodito il corpo del Santo, come le migliaia di pellegrini che ogni anno arrivano da ogni parte del mondo ad onorare il Santo dei miracoli affideranno ad Antonio, giovane follemente innamorato di Gesù e del suo Vangelo, il loro desiderio di una vita piena e realizzata. Dopo quest’affidamento i giovani rientreranno, nel primo pomeriggio, nelle loro realtà di provenienza.

Sarà possibile seguire l’evento di sabato 17 giugno in diretta You Tube e televisiva, a partire dalle ore 10.30, rispettivamente su:

sito della Diocesi di Padova

Telepace al canale 76 del digitale terrestre in Veneto (e anche a Mantova e Ferrara) e canale 75 (Roma)

TV7 Triveneta Network al canale 19 del digitale terrestre per il Veneto e al canale 16 per la Provincia Autonoma di Trento;

TV7 Triveneta Network in HBBTV (pulsante rosso del telecomando) al canale 14 per il Friuli-Venezia Giulia, al canale 17 per Emilia e Lombardia e ai canali 11 e 13 per il Lazio;

su IL 13 al canale 14 del digitale terrestre per il Friuli-Venezia Giulia.

L’iniziativa è organizzata dalla Commissione che riunisce i Servizi di pastorale giovanile delle quindici Diocesi del Triveneto ed è espressione del cammino fecondo di confronto e di progettazione comune tra le Chiese del Nordest.

(Diocesi di Padova)